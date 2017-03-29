لزوم رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها/۱۱ محور همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای شمشک - دیزین در استان های تهران و البرز، پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل، سرو آباد-پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه، اولنگ - شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور فرعی سی سخت - پادنا در استان کهکیلویه و بویر احمد و شیراز - جهرم در استان فارس مسدود است.

محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان، استهبان - نی ریز در استان فارس، محور فرعی رودبار - کهنوج - قلعه گنج در جنوب استان کرمان، امیدیه - دیلم در استان خوزستان و روستای ارم-باوردان در استان هرمزگان مسدود است.

در استان آذربایجان غربی محور پیرانشهر - سردشت بارش باران گزارش شده است.

ترافیک در طول باند جنوب به شمال محور کرج - چالوس ، نیمه سنگین، باند شمالی آزادراه تهران - کرج پل کلاک تا پل فردیس، نیمه سنگین، جنوب به شمال محور هراز محدوده های سه راهی لاسم، سنگین و تونل تکاور و شرق استان تهران باند جنوب به شمال محور هراز، نیمه سنگین و باند جنوب به شمال محور منجیل به رودبار محدوه مسکن مهر رودبار، سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای موصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.