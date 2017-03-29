۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

هواشناسی البرز پیش بینی کرد:

هفته ای بارانی در انتظار البرز/بارش برف در ارتفاعات

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به فعالیت سامانه بارشی برای ارتفاعات استان بارش برف و باران را پیش بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل نقشه های پیش یابی جو حاکی از نفوذ تدریجی سامانه بارشی ضعیف از عصر روز جمعه به منطقه است که تا اواسط هفته بعد فعال می ماند.

وی در ادامه به پیامدهای این سامانه اشاره کرد و گفت: طی فعال شدن این سامانه در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه شاهد بارندگی پراکنده خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: وزش باد و کاهش محسوس دما برای روزهای یکشنبه و دوشنبه دور از انتظار نیست.

رحمانیان در ادامه تصریح کرد: برای ارتفاعات استان بارش برف و باران پیش بینی می شود.

