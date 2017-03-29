خدانظر دریکوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۸ فروردین ماه سال جاری تعداد ۶۷ هزار و ۶۷ نفر درقالب ۱۸ هزار و ۶۴۸ خانوار در ستاد های اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش پذیرش و اسکان داده شده است.

وی به آمار اسکان مسافران نوروزی در مراکز رفاهی آموزش و پرورش هشتمین روز از نوروز ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: ۷ هزار و ۴۶۱ نفر در قالب دو هزار و ۷۳ خانوار در روز ۸ فروردین ماه در این مراکز پذیرش شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به تجهیز ۲۰۰ آموزشگاه در قالب ۲ هزار کلاس، ۵ مرکز آموزشی رفاهی معلم، یک اردوگاه دانش آموزی و ۲ پردیس فرهنگیان اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲ هزار و ۶۸۸نفر در مراکز آموزشی رفاهی معلم، یک هزار و ۹۵۱ نفر در پردیس های فرهنگیان و ۸۲۶ نفر هم در اردوگاه آیت الله کمالوند پذیرش شده است.

دریکوند به افتتاح فاز دوم مرکز آموزشی رفاهی شماره ۲ شهرستان خرم آباد با حضور استاندار لرستان اشاره کرد و افزود: این مرکز در مساحتی بالغ بر ۷ هزار متر مربع و ۱۸۰ تخت آماده بهره برداری است.