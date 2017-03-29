اختصاص ۲۵۰ هزار کیسه زباله به کمپین طبیعت پاک

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کمپین طبیعت پاک که با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و حمایت تعدادی از تولیدکنندگان صنعت پلاستیک برگزار شده است، گفت: روز ۱۳ فروردین از جمله روزهای مهم و خاطره انگیز هر ایرانی است و هر ساله ایرانی ها برای تفریح به بوستان ها یا طبیعت خارج از شهرها می روند. طبیعتا، حضور هر خانواده، مساوی با تولید زباله و در عمده موارد، رهاسازی آن ها در طبیعت است. این کمپین که به همت یکی از واحدهای تولیدی و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و سازمان محیط زیست و حمایت تعدادی از تولیدکنندگان صنعت پلاستیک شکل گرفت و مورد حمایت انجمن ملی پلاستیک است تلاش دارد تا با توزیع ۲۵۰ هزار کیسه زباله بین مردم، در جمع آوری زباله ها از طبیعت، کمک کرده و با در دسترس گذاشتن کیسه ها، ضمن ایجاد فرهنگ جمع آوری زباله، احتمال همراه نداشتن کیسه برای جمع آوری زباله را پایین تر بیاورد.

آرین قصری در خصوص نقش فرهنگ سازی در جلوگیری از تخریب محیط زیست افزود: بسیاری از مواردی که به فرهنگ شهروندی تبدیل می شود، با خلاقیت های خود شهروندان است که نهادینه می شود. اگر دقت کنیم با نزدیک شدن به عید، روز زمین پاک یا تعطیلات، کمپین های زیادی شکل می گیرند که هر چه قدر این کمپین ها، مردمی تر باشند با موفقیت بیشتری مواجه می شوند.

وی تاکید کرد: موضوعات زیست محیطی در سال های اخیر به دغدغه مردم تبدیل شده و استقبال از کمپین ها، روز به روز بیشتر می شود که البته نقش شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی را در فراگیرتر شدن این کمپین ها، نمی توان از نظر دور نگه داشت. کمپین هایی مثل طبیعت پاک قطعا با ایجاد موج مثبت، روند نهادینه کردن یک رفتار اجتماعی، یعنی احترام به محیط زیست و لزوم پاک نگاه داشتن آن را، تسریع می کنند و مردم نیز با مشاهده کردن فعالیت داوطلبانه جمعی از خودشان در این کمپین ها، تأثیر جدی تری می گیرند چرا که تذکرات شهروندی و فعالیت های داوطلبانه، اثر بیشتری از تبلیغات یک سویه دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران توصیه کرد: مردم فارغ از هر نوع کمپین، حتما هنگام مراجعه به بوستان ها و طبیعت، کیسه زباله به همراه داشته باشند.

قصری تاکید کرد: زباله های جمع آوری شده را در طبیعت رها نکنیم، سعی کنیم آن را از طبیعت خارج کنیم و در سطل های زباله بندازیم. این رفتار را به فرزندان مان محول کنیم تا ضمن آموزش، آن ها هم این رفتار را بیاموزند و در نگه داری و مراقبت از طبیعت، کوشا باشند. خوب است علاوه بر این به کسانی که در اطراف مان هستند کیسه بدهیم، قبل از اینکه آن ها زباله هایشان را در طبیعت رها کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید در این قبیل کمپین ها، مشارکت فعالانه داشته باشند گفت: بیش از ۲۰ استان با این کمپین ارتباط گرفته و درخواست کیسه داشته اند و بیش از ۱۰۰ هزار از ۲۵۰ هزار کیسه در نظر گرفته شده برای این کمپین، در اختیار استان ها قرار گرفته است.

به گفته قصری استان های گیلان، خوزستان، قزوین، گلستان، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی، همدان، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، مرکزی، کردستان، فارس، ایلام، اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و مرکزی، ۲۰ استانی بودند که برای آن ها، کیسه های مخصوص جمع آوری زباله های روز ۱۳ فروردین ارسال شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران تصریح کرد: متأسفانه آمارهایی که در مورد رهاسازی زباله در طبیعت گفته می شود چندان مبنای دقیقی ندارند اما مناظر جاده های کشور و طبیعتی که هر ایرانی در آن قدم می گذارد گویای فاجعه‌ای است که طبیعت کشورمان را به ویرانی کشیده است.

قصری با بیان اینکه اغلب گفته می‌شود پلاستیک تهدید طبیعت است گفت: بر اساس آمار و اطلاعات کشورهای توسعه یافته، سرانه مصرف پلاستیک در این کشورها ۱۳۵ کیلوگرم به ازای هر شهروند است و در ایران ۳۵ کیلوگرم در خوش بینانه ترین شکل. اما آیا طبیعت کشورهای توسعه یافته ۴ برابر ایران، زشت و آلوده است.

وی تاکید کرد: باید رفتار با طبیعت بازنگری شود و به جای متهم کردن پلاستیک یا هر نوع زباله، به شهروندان مان بیاموزیم که طبیعت را پاکیزه نگه دارند، حالا این زباله هر چه می خواهد باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در پایان گفت: تلاشی که ما می توانیم در این زمینه با تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی (هر نوع محصولی) داشته باشیم، تأکید بر افزایش آموزش و بهبود استفاده از محصولات پلاستیکی است. یعنی سرفصل خاصی تحت عنوان فرهنگ سازی و حمایت از فعالیت های فرهنگی و زیست محیطی برای انجمن های فعال ایجاد کرده و با ترغیب تولیدکنندگان، این قبیل کمپین ها را حمایت کنیم. چرا که تولیدکنندگان هم عضوی از اقشار مردم هستند که عمیقا خواستار طبیعتی پاک برای خود و خانواده و هم میهنانشان هستند.