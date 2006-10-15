رئيس سازمان حسابرسي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردرخصوص آئين نامه قيمت گذاري سهام شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي گفت : روش هاي مناسب قيمت گذاري سهام اين شركت ها در آئين نامه مشخص شده است تا قيمت ها منصفانه ، درست و مناسب باشد.

هوشنگ نادريان با اشاره به سه روش قيمت گذاري منظور شده در آئين نامه، اظهارداشت : يك روش قيمت گذاري از مسير سودآوري و نرخ بازدهي است تا براساس آن قيمت سهام مشخص شود و در اين روش، براساس سود آوري و نرخ بازدهي ارزش سهام ها استخراج مي شود.

رئيس سازمان حسابرسي با اشاره به روش ارزش جاري يا ارزش جايگزيني به عنوان دومين روش قيمت گذاري بيان كرد: دراين روش ، وضعيت شركت ، دارائي ها و بدهي ها مجددا مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا ارزش جاري و واقعي سهام شركت مشخص شود.

وي روش سوم را تابلوي بورس ذكركرد و اظهارداشت : در اين روش شركت هايي كه در تابلوي بورس قيمت دارند ، همان قيمت را مي پذيرند به شرطي كه داراي بازار فعالي باشند.

نادريان بيان كرد: با توجه به اين روش ها، يكسري بحث هاي احكامي نيز براي قيمت گذاري شركت ها مطرح شده است. به عنوان نمونه، چگونگي انجام كارهاي كارشناسي براي تعيين قيمت ها، واجد شرايط بودن كارشناسان تعيين كننده قيمت و اينكه انتخاب كارشناسان توسط چه افرادي صورت مي گيرد جزو اين آئين نامه محسوب مي شود و البته يكسري خصوصيات براي كارشناسان در اين آئين نامه پيش بيني شده است.

وي با اشاره به اينكه اين آئين نامه در نهايت براي تصويب به هيئت دولت خواهد رفت، تصريح كرد: پس از تصويب در هيئت دولت ، قيمت گذاري ها توسط كارشناسان براساس آئين نامه انجام خواهد شد.

رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه نمايندگان سازمان حسابرسي ، بورس ، سازمان خصوصي سازي ،وزارت اموراقتصادي و دارائي و ساير دستگاه ها در جلسات تدوين آئين نامه حضور داشتند، افزود: در اين جلسات سعي شده تا نظرات مختلف مطرح و پس از بحث و بررسي وارد آئين نامه شود.

وي گفت: آئين نامه توسط سازمان خصوصي سازي روز شنبه به وزارت اقصاد مي رود تا در دستور جلسه روز شنبه براي جلسه روز دوشنبه تدوين نهائي شود. نادريان اضافه كرد: پس از نهائي شدن اين آئين نامه در روز دوشنبه توسط وزيراقتصاد تقديم هيئت دولت خواهد شد.