6سينماي خوزستان فيلم هاي جشنواره نفت را به نمايش مي گذارند

به گزارش خبرگزاري " مهر " ستاد خبري اين جشنواره اعلام كرد : فيلم هاي بخش مسابقه و چشم انداز نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت كه توسط هيات انتخاب برگزيده شده اند در 6 سينما و مركز فرهنگي اهواز ، آبادان و خرمشهر به نمايش در مي آيد .

براساس اين گزارش سينما نفت اهواز ، سينما هلال ، مجتمع فرهنگي مناطق جنوب در اهواز، سينما نفت آبادان ، تالار مهر آبادان ، و سينما خرمشهر از جمله مراكزي هستند كه در طول برگزاري جشنواره بين المللي فيلم نفت ،فيلم هاي اين جشنواره را اكران خواهند كرد .

مجتمع فرهنگي مناطق نفت خيز جنوب كه داراي 4 سالن است علاوه برنمايش فيلم ، محل برگزاري سمينارهاي جشنواره خواهد بود .

نخستين جشنواره بين المللي فيلم نفت از 24 تا 27 آذر ماه در اهواز و آبادان برگزار خواهد شد .

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