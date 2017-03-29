۴۶ هزار مسافر در استان زنجان جا به جا شده اند

ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هشتم فروردین ۴ هزار و ۵۱۱ مسافر طی۵۶۷ سفر توسط وسایل نقلیه عمومی جابجا شده اند، اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا هشتم فروردین ماه سالجاری ۴۶ هزار و ۴۷ مسافر در قالب ۶ هزار و ۱۳۹ سفر در استان زنجان جا به جا شده اند.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای استان زنجان با بیان اینکه ۲۰ دوربین ثبت تخلف در آزادراه‌های زنجان-تبریز و زنجان - قزوین فعال است، افزود: با تلاش همه ارگان ها بخصوص پلیس راه استان در تلاش هستیم حوادث جاده ای را در محور ها مواصلاتی کاهش دهیم و با طرح ایمنی در سال جدید شاهد کاهش تلفات باشیم.

دست نشان افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار کرده و بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند و برای اطلاع از وضعیت راه های این استان با سامانه ۱۸۱۶ در هر ساعت از شبانه روز در تماس حاصل کنند.

وی افزود: ۳۷ دستگاه نظارت تصویری و ۵۸ دستگاه تردد شمار در مسیرهای ارتباطی استان زنجان فعال هستند و این دوربین ها در کاهش تخلفات و تصادفات بسیار موثر است.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای استان زنجان به همه رانندگانی که قصد تردد در جاده ها را دارند، توصیه کرد تا خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، وسایل گرمایشی، لباس گرم و جیره غذایی خشک کنند