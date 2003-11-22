به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل شيلات استان هرمزگان با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان ميگو از 588 هكتار برداشت شده واين كار به سرعت ادامه دارد و اميد است قبل از رسيدن سرماي هوا برداشت از كل سطح زير كشت ميگو يك هزار و هفت هكتار به پايان برسد.
آقاي طباطبايي با اشاره به اينكه قيمت خريد ميگو در سر مزارع با توجه به سايز واندازه آن متفاوت است اظهار داشت: قيمت هر كيلوگرم ميگو بدون درنظر گرفتن هزينه عمل آوري و بسته بندي 16 هزار ريال تا 32 هزار و 500 ريال متغير است.
وي با اشاره به پيشنهاد يارانه صادراتي وتصويب آن توسط شوراي اقتصاد درسال جاري گفت: دولت درجهت حمايت از توليد كنندگان و صادركنندگان به ازاي هركيلوگرم صادرات ميگو پنج هزار ريال يارانه پرداخت مي نمايد.
طباطبايي در ادامه به تشريح سايتهاي پرورش ميگو پرداخت و گفت: طبق مطالعات انجام گرفته از سال 72 در نوار ساحلي استان بيش از 41 هزار هكتار از اراضي مناسب و مستعد پرورش ميگو شناسايي گرديده كه اين اراضي در20 منطقه از شرق تا غرب چابهار پراكنده اند و سايت 4 هزار هكتاري گواتر با توجه به اولويتهاي خاص آن هم اكنون به بهره برداري رسيده است.
مدير كل شيلات استان هرمزگان:
برداشت ميگو از سطح مزارع پرورش ميگوي گواتر به بيش از 58 درصد رسيد
تاكنون برداشت ميگو در بيش از 58 درصد از سطح مزارع پرورش ميگوي گواتر استان مركزي پايان يافته و يك هزار و 170 تن ميگو برداشت شده است.
