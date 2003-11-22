برداشت ميگو از سطح مزارع پرورش ميگوي گواتر به بيش از 58 درصد رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل شيلات استان هرمزگان با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان ميگو از 588 هكتار برداشت شده واين كار به سرعت ادامه دارد و اميد است قبل از رسيدن سرماي هوا برداشت از كل سطح زير كشت ميگو يك هزار و هفت هكتار به پايان برسد.

آقاي طباطبايي با اشاره به اينكه قيمت خريد ميگو در سر مزارع با توجه به سايز واندازه آن متفاوت است اظهار داشت: قيمت هر كيلوگرم ميگو بدون درنظر گرفتن هزينه عمل آوري و بسته بندي 16 هزار ريال تا 32 هزار و 500 ريال متغير است.

وي با اشاره به پيشنهاد يارانه صادراتي وتصويب آن توسط شوراي اقتصاد درسال جاري گفت: دولت درجهت حمايت از توليد كنندگان و صادركنندگان به ازاي هركيلوگرم صادرات ميگو پنج هزار ريال يارانه پرداخت مي نمايد.

طباطبايي در ادامه به تشريح سايتهاي پرورش ميگو پرداخت و گفت: طبق مطالعات انجام گرفته از سال 72 در نوار ساحلي استان بيش از 41 هزار هكتار از اراضي مناسب و مستعد پرورش ميگو شناسايي گرديده كه اين اراضي در20 منطقه از شرق تا غرب چابهار پراكنده اند و سايت 4 هزار هكتاري گواتر با توجه به اولويتهاي خاص آن هم اكنون به بهره برداري رسيده است.