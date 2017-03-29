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۱۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۵۸

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد:

بازگشایی مجدد گردنه برف‌گیر «گله بادوش» در الیگودرز

بازگشایی مجدد گردنه برف‌گیر «گله بادوش» در الیگودرز

خرم آباد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان از بازگشایی مجدد گردنه برف گیر «گله بادوش» در شهرستان الیگودرز خبر داد.

علی زندی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازگشایی مجدد گردنه «گله بادوش» الیگودرز گفت: این گردنه روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ساعت ۳ بعدازظهر بازگشایی شد.

وی تصریح کرد: با بازگشایی این گردنه چندین ماشین و مسافر گرفتار در برف و کولاک توسط راهداران شهرستان الیگودرز نجات یافتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان با بیان اینکه ریزش برداری محور گردشگری هفت چشمه توسط راهداران خرم آباد از دیگر اقدامات نیروهای راهداری در ایام نوروز بوده است، تصریح کرد: ریزش برداری و جمع آوری زباله های سطح محور کوهدشت -کشکان توسط پرسنل اداره راهداری وحمل جاده ای شهرستان کوهدشت، لکه گیری محور خرم آباد -سراب دوره- پل کشکان توسط راهداران شهرستان چگنی و لکه گیری محورهای جهانخوش، ملک آباد، چرواس، کانسرخ و ده سفید توسط راهداران شهرستان الیگودرز از دیگر فعالیت های راهداران طی روز گذشته در سطح محورهای استان بوده است.

کد مطلب 3941186

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