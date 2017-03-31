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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

شهردار قدس خبر داد؛

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی خیابان امامزاده شهر قدس

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی خیابان امامزاده شهر قدس

قدس- شهردار قدس از در نظر گرفتن ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه بهسازی خیابان امامزاده شهر قدس و اجرای این طرح در آینده ای نزدیک خبر داد.

محمد صادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز سه و چهار ساماندهی و بهسازی اصولی خیابان امامزاده شهر قدس به زودی آغاز خواهد شد اظهار داشت: پس از جابجایی شبکه برق و تعویض لوله فرسوده انتقال آب فاز سه و چهار ساماندهی و  بهسازی خیابان امامزاده حد فاصل زیرگذر تا مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام این طرح آغاز می شود.

وی ادامه داد: طرح بهسازی اصولی خیابان امامزاده به طول تقریبی هزار و صد متر شامل جمع آوری آسفالت فرسوده و زیر سازی آسفالت معیوب، انشعابات آب و فاضلاب و لایه های زیر سازی و دو لایه آسفالت با هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

شهردار قدس با اشاره به نقش رضایت مردمی در حصول مدیریت شهری به اهداف عمرانی و زیباسازی شهر اظهار داشت: در طرح ها و برنامه ریزی های شهر قدس همواره هدف رضایت مردمی بوده است و با اجرای این پروژه ساماندهی و بهسازی اصولی خیابان امامزاده بسیاری از مطالبات مردمی در این خصوص به نتیجه خواهد رسید و همین امر سبب نشاط و شور بیش از پیش مردم قدس خواهد شد.

کولیوند سپس به برنامه هایی در راستای افزایش سرانه های فضای سبز در شهر قدس اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵ مطالعات و بررسی های لازم در این زمینه انجام شده و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قدس موظف به افزایش سرانه فضای سبز این شهر در سال ۹۶ شده است.

کد مطلب 3941264

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