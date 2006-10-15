بشار اسد بر ضرورت تقويت وحدت ملي فلسطيني ها تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه، اسد در جريان ديدار فاروق قدومي رئيس دايره سياسي سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) در دمشق بر حمايت سوريه از توافق داخلي فلسطيني ها و ضرورت تقويت وحدت ملي فلسطين تاكيد كرد.

وي همچنين بر اهميت ادامه يافتن گفتگوي داخلي فلسطين براي دستيابي ملت فلسطين به اميد خويش در پايان دادن به اشغالگري و بازگشت حقوق مشروع آنها و برپايي كشور مستقل فلسطيني به پايتختي بيت المقدس تاكيد كرد.

فاروق قدومي در دو روز اخير با وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه و شماري از مسئولان گروههاي فلسطيني از جمله خالد مشعل رئيس بخش سياسي جنبش حماس ديدار و گفتگو كرد.