۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۹

سرخك و سرخجه سالانه موجب تولد يك هزار كودك معلول مي شود

با توجه به اينكه سالانه سرخك و سرخجه موجب تولد يك هزار كودك معلول مي شود، اجراي عمليات واكسيناسيون از تولد اين تعداد كودك معلول جلوگيري مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، با اجراي واكسيناسيون حذف سرخك و سرخجه از 15 آذر ماه لغايت 10 دي ماه ، سالانه از تولد يك هزار كودك معلول به علت ابتلا به بيماري سندرم سرخجه مادرزادي پيشگيري مي كند.

بنابر اين گزارش، بيماري سرخجه گرچه يك بيماري ويروسي و واگير خفيف است، اما در زنان باردار با مخاطرات جدي براي جنين همراه بوده و از طريق عطسه ، صحبت كردن با فرد سالم  و از راه جفت نيز به جنين منتقل مي شود.

اين گزارش مي افزايد: اين بيماري در زنان باردار به ويژه در سه ماهه اول بارداري منجر به آلودگي جنين، سقط، مرده زايي و يا عوارض شديد در جنين مي شود.

بر اين اساس وزارت بهداشت از عموم افراد 5 تا 25 ساله دعوت كرده است مشاركت جدي در انجام واكسيناسيون را داشته باشند.

