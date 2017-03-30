به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها تحت عنوان «کاراته وان» با حضور ۸۹۲ کاراته کا از ۷۷ کشور به مدت سه روز در دبی برگزار خواهد شد که علاوه بر اعضای تیم ملی، کاراته کاهای پرشماری از کشورمان با هزینه شخصی و یا جذب حامی مالی در این رقابتها حاضر هستند. امروز جمعه پیکارهای مقدماتی و مرحله شانس مجدد کاتای انفرادی و تیمی (زنان و مردان) و مبارزات کومیته‌ در دو وزن ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم مردان و ۵۰- کیلوگرم زنان برگزار می‌شود.

در کاتای انفرادی زنان نگین باقری با «ساندرا سانچز» از اسپانیا پیکار می کند و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه نمایندگان روسیه و امارات خواهد رفت. در بخش مردان امیربهادر تدین دور نخست «یو هانگ‌جانگ» از هنگ کنگ پیکار می کند و در صورت برتری به دیدار نماینده روسیه می رود. ابوالفضل شهرجردی دیگر کاتاروی ایران «علی بیک یاسنوف» از قزاقستان دیدار می کند و سپس به مصاف کاتاروی کشور میزبان می رود.

علاوه بر این نفرات ملی پوش، شش کاتارو دیگر هم از کشورمان در این رقابتها حضور دارند. امیرحسین آرمیده دیگر کاتاروی ایرانی حاضر در این رقابتهاست که در اولین دیدار باید با «گابریل پترونی» از ایتالیا مبارزه کند. سهند اسلامی هم دور نخست استراحت دارد و دور دوم به مصاف برنده لهستان و مجارستان می رود.

روزبه روشنی بعد از استراحت در مرحله نخست، به دیدار برنده مبارزه روسیه و اتریش خواهد رفت. آرمین روشنایی در اولین دیدار کاتارویی از روسیه را پیش رو دارد و سپس با برنده ایتالیا و ترکیه می رود. سهیل سجادی فر هم ابتدا با اردن و سپس با رومانی پیکار می کند. سید داود شاهچراغی ابتدا با «سرجیولوپز» از اسپانیا دیدار می کند و در صورت برتری به دیدار کاتارویی از هنگ کنگ خواهد رفت.

در کاتای تیمی هم مردان ایران با دو تیم حضور دارند. شهرداری تبریز با ترکیب محمدخانلو، شاهین و روشنایی دور نخست به دیدار به دیدار روسیه می رود و در صورت برتری به مصاف برنده دیدار صریستان و مالزی خواهد رفت.تیم دوم هم با ترکیب ساجدی فر، روشنی و تدین دور نخست با ترکیه پیکار می کند و در صورت پیروزی به دیدار روسیه می رود.

اما در کومیته مردان و در وزن ۶۰- کیلوگرم امیرمهدیزاده «دومنیک» از اسلواکی را پیش رو دارد سپس به مصاف نماینده بوتان می رود. مصطفی روستا با «-دالت شیمبکوف» از قزاقستان، مجید حسن نیا با «دارخان اسدلیف» از قزاقستان و میعاد یاری با «قاسم محمد» از هند پیکار می کنند. علی صفدریان، وحید حسنی پور، حسین مرادی، میثم ادهمی، مصطفی کاووسی، بهنام مهدوی دیگر کاراته کاهای ایرانی در این وزن هستند که به دیدار رقبای خود می روند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم سعید احمدی کار خود از دیدرا با «سرگئی بالاکوف» از روسیه مبارزه می کند و رضا عنایتی پس از قرعه استراحت به برنده دیدار قزاقستان و اسلواکی می رود. امیربهادر یاری با «مراتوف» از قزاقستان، سعید علیپور با «احمد ناوار» از امارات، دادیار رهنمایی با «پاکارانی» از اتریش، امیرحسین سهرابی با «دیانسوس» از یونان، علی گلابی با «کاواناچ» از ایرلند، هانون درفشی پور با برنده اردن و آلمان پیکار می کنند.

در وزن ۵۰- کیلوگرم زنان، دوستی با «کریوا کاترینا» از اکراین مبارزه می کند و سپس به دیدارنماینده کرواسی می رود. زهرا طرازپور به دیدار«شوانگ» از چین تایپه می رود و در صورت پیروزی با حریفی از روسیه مبارزه می کند. سحر کرجی با «آنا ماریا» از ایتالیا، فاطمه قاسمی با برنده اسلواکی و روسیه، سارا بهمن یار با «گاربسکا» از لهستان، سحر شیروانی با «آمبانی» از کامرون مبارزه خواهند کرد.

رقابتهای سایر اوزان فردا شنبه برگزار می شود.