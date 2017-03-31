به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه یل ایالت کنتیکت آمریکا، ۲۲ شرکت کننده حاضر در ماراتون ۲۰۱۵ این ایالت را مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند ۸۲ درصد شرکت کنندگان بعد از مسابقه دچار آسیب حاد کلیوی شده بودند. در این شرایط، کلیه‌ها در دفع مواد زائد از خون ناموفق هستند.

دکتر چیراگ پاریخ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «خبر خوب این است که بعد از گذشت دو روز از مسابقه، آسیب به کلیه‌ها برطرف شده و همگی به کلی خوب می‌شوند.»

وی در ادامه توضیح می‌دهد: «برخی علل احتمالی بروز این مشکل گذرا عبارت است از افزایش مداوم حرارت مرکز بدن، کم شدن اب بدن، کاهش جریان خون به سوی کلیه‌ها که در حین ماراتون روی می‌دهد.»

به گفته وی، از آنجائیکه در حین دویدن خون به سمت پوست و عضلات پمپاژ می‌شود، ممکن است به کلیه‌ها خون کافی نرسد و این مشکل موقتی بروز می‌کند.