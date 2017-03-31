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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۷

شهردار اهر خبر داد؛

نصب المان یادمان زلزله ارسباران در ورودی پارک بزرگ ولایت اهر

نصب المان یادمان زلزله ارسباران در ورودی پارک بزرگ ولایت اهر

اهر - شهردار اهر از نصب المان یادمان زلزله ارسباران در ورودی پارک بزرگ ولایت اهر خبر داد.

مرتضی اعیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی احداث پارک ۱۷۰ هزار مترمربعی پارک بزرگ ولایت ، المان یادمان زلزله ارسباران در ورودی این پارک در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این المان که در ورودی پارک به‌صورت سمبلیک و مفهومی نصب شده است در نگاه اول زمان و ساعت وقوع زلزله را به بیننده القاء می‌کند، افزود: طراح این اثر سعی در انتقال پیامی به بیننده دارد پیامی که گویای خسارات وارده و صبر و شکیبایی مردم منطقه در مقابل این بلای ناگهانی را نشان می‌دهد.

اعیانی اضافه کرد: صفحه شکسته شده نمایشگر ساعت، بیانگر شدت خسارات  وارده می‌باشد، بنای ایستاده  نیز انعکاس ایستادگی و عظمت مردم ارسباران در مقابل این بلای ناگهانی می‌باشد.

شهردار اهر خاطرنشان کرد: در نمای کلی نیز ساعت نشان از حرکت، پویندگی و اهتمام در جهت آبادانی و احیای شهر پس از زلزله و نیز در جریان بودن زندگی پس از این بلای ناگهانی است.

کد مطلب 3941668

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