اسکی روی برف در بهار؛ ارمغان سفر به «آلوارس» در دامنه سبلان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمد میرزایی ناطق: استان اردبیل در ارتفاع ۱۳۵۰ متری از سطح دریا دارای اقلیم کوهستانی و سردسیر است، ازاینرو شرایط در این استان برای ورزشهای زمستانی حتی در فصل بهار فراهم بوده و میتواند گردشگری یکنواخت سرعین را متحول کند.
این استان به دلیل برخورداری از تمام زیرساختهای ورزش زمستانی نظیر پیست اسکی در دو منطقه آلوارس سرعین و اندبیل خلخال، دامنههای همیشه پربرف کوه سبلان برای ورزشهای پیادهروی و کوهنوردی زمستانی، اسنوموبیل، امکان ایجاد هتلهای یخی، آبگرمهای متعدد و... میتواند مهمترین استان در این زمینه باشد.
«آلوارس» نام روستا و نیز بزرگترین پیست طبیعی اسکی کشور با هزار و ۲۵۰ متر طول است که در دامنه کوه سبلان در استان اردبیل قرار دارد«آلوارس» نام روستا و نیز بزرگترین پیست طبیعی اسکی کشور با هزار و ۲۵۰ متر طول است که در دامنه کوه سبلان در استان اردبیل قرار دارد و باسخاوت تمام مسافران علاقهمند را به اسکی روی برف در بهار دعوت میکند.
قدمت این پیست اسکی بهعنوان کاربری ورزشی شاید به دهها سال قبل بازگردد، اما بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۳۸۵ به بهرهبرداری رسید و از همان زمان تا چند سال پیش به پیست اسکی تعطیلشده به دلیل بارش برف شهرت یافت تا در نوع خود اولین پیست دنیا باشد.
پیستی که نامش را از الوارهای تنومند گرفت
این روند تداوم داشت تا اینکه از سالهای قبل مشکل برفروبی جاده پرپیچوخم با سربالایی تند آلوارس حل شد و هماکنون پذیرای هزاران گردشگر و بهویژه اسکیبازان از سراسر کشور باشد.
این پیست در نزدیکی شهر گردشگری و توریستی سرعین بهعنوان شهر آبهای گرم معدنی با خواص درمانی کشور، با برخورداری از تمام جاذبههای طبیعی، تاریخی، تفریحی، ورزشی و ... در حال حاضر به ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل تبدیلشده است.
پیست اسکی آلوارس که در ۲۴ کیلومتری شهرستان سرعین و ۱۲ کیلومتری روستای تاریخی آلوارس قرار دارد، طی چند سال گذشته با تجهیز و توسعه هماکنون به بزرگترین پیست اسکی کشور ازلحاظ وسعت و به قطب گردشگری تمام فصول تبدیلشده است.
مجموعه فرهنگی، گردشگری و ورزشی آلوارس ۲۰ هکتار وسعت دارد و هماکنون به تلی سیژ، رستوران و آموزشکده اسکی مجهز است.
آلوارس خاطره انگیزترین سفر برای گردشگران نوروزی سرعین
بااینحال هنوز این ظرفیت بزرگ گردشگری، تفریحی و ورزشی آنچنانکه باید معرفی نشده و نتوانسته درصد قابلتوجهی از گردشگران میلیونی واردشده به سرعین را جذب کند.
این پیست به امکاناتی همچون بالابر، تلهسیژ به طول هزار و ۲۵۰ متر، خط تلهاسکی برای آموزش اسکی، ایستگاه کلاسهای آموزشی و امکانات رفاهی مجهز بوده و ازاینرو میتواند گردشگران نوروزی را پذیرا و آنها را با خاطرهای فراموشنشدنی راهی کند.
از ویژگیهای بارز منطقهای که «آلوارس» در آن واقعشده علاوه بر جاذبههای زمستانی میتوان به جاذبههای بهاری و تابستانی نظیر دیدار با ایل عشایر، هوای خنک و معتدل در اوج تابستان، پوشش گیاهی و گلهای رنگارنگ بهصورت دشتهای وسیع از شقایقهای کوهی، گل ختمی، گون و... اشاره کرد.
جاذبههایی که هرکدام بهتنهایی میتوانند در صورت توجه و سرمایهگذاری به مهمترین ظرفیت در این حوزه تبدیل شوند.
مرتفع ترین پیست اسکی کشور را تجربه کنید
پیست اسکی آلوارس با سه هزار و ۲۰۰ متر ارتفاع مرتفعترین پیست اسکی کشور بوده و با زیبایی خیرهکننده و دارا بودن برف طی هشت ماه سال هر بینندهای را مجذوب و جادو میکند؛ بهگونهای که مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به این منطقه بهعنوان ظرفیت طبیعی در استان، تأکید میکند که اردبیل بالاترین ظرفیت گردشگری زمستانی را در کشور دارد.
باید از این ظرفیتهای طبیعی درزمینهٔ توسعه گردشگری زمستانی بهویژه ورزشهای زمستانی بهره گرفتکریم حاجیزاده شرایط گردشگری زمستانی این استان را هم چون کوههای آلپ دانست و تصریح کرد: باید از این ظرفیتهای طبیعی درزمینهٔ توسعه گردشگری زمستانی بهویژه ورزشهای زمستانی بهره گرفت.
وی پیست اسکی آلوارس را یکی از این ظرفیتهای طبیعی برشمرد و بیان داشت: این پیست بهعنوان یکی از بلندترین پیستهای کشور چندین ماه از سال دارای برف بوده و میتواند به محلی برای پرداختن به ورزشهای زمستانی و جذب گردشگران نوروزی معرفی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان که معتقد به توزیع زمانی و مکانی گردشگری در سطح استان اردبیل است، وجود مراکز اقامتی مجهز و آبگرمهای معدنی متعدد سرعین را در کنار این پیست یکی از بهترین شرایط برای گردشگران علاقهمند به ورزشهای زمستانی برشمرد.
بیشک منطقه آلوارس و پیست اسکی آن بزرگترین قابلیت ورزشهای زمستانی کشور و حتی منطقه خاورمیانه بوده و علاوه بر این پیست اسکی آلوارس ازلحاظ طبیعی و ویژگیهای منحصربهفردی که دارد در ردیف اولین پیست به لحاظ وسعت و دومین پیست اسکی مهم و زیبا در ایران محسوب میشود.
گردشگری زمستانی در کنار گردشگری نوروزی
فرماندار سرعین نیز با دعوت از تمام گردشگران حاضر در سرعین برای حضور در پیست آلوارس بیان داشت: تمام گردشگران واردشده به سرعین میتوانند از امکانات بسیار مجهز و تفریحی این پیست استفاده و گردشگری زمستانی را در کنار گردشگری نوروزی تجربه کنند.
عاطف ناصری نصب و راهاندازی دستگاه و خط تله سیژ به طول ۱۲۵۰ متر، خط تلهاسکی، احداث ایستگاه آموزشی، ساختمان اداری، مهمانسرا، رستوران، هتل مدرن و مجهز و… را از امکانات این پیست برای گردشگران برشمرد.
وی با اشاره به ذخیره برفی پیست اسکی آلوارس طی شش الی هشت ماه از سال عنوان کرد: در این زمینه پیست آلوارس در کشور و منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد و باید با معرفی و شناساندن این ظرفیت و پتانسیل علاوه برجذب گردشگران و علاقهمندان به ورزشهای زمستانی داخلی و خارجی، میزبان مسابقات بزرگ اسکی کشور و بینالمللی نیز باشیم.
در منطقه آلوارس علاوه بر فراهم بودن شرایط اسکی و برخورداری از امکانات تفریحی، گردشگران میتوانند با زندگی سنتی و عشایری ازجمله گلهداری، پخت نان روی تشتهای مسی، تبدیل شیر به پنیر و کره و... در منطقه نیز آشنا شوند و با لم دادن در چادر عشایر میهمان نان محلی با پنیر تازه شوند.
بازدید از طبیعت زیبای آبشار گورگور، سواری با شتر دوکوهانه، خرید صنایعدستی محلی عشایر و زنان روستای آلوارس و... از دیگر جاذبههای منطقهای است که به آلپ ایران شهرت یافته است.
نظر شما