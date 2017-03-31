راه اندازی کمپین توئیتری در اعتراض به سفر «بن طلال» به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اطلس، تعدادی از شهروندان افغانستان با راه اندازی کمپینی در یکی از شبکه های اجتماعی بر علیه سفر بن طلال میلیاردر سعودی به افغانستان، اعتراض خود را به این سفر نشان دادند، آنان خواهان این امر هستند که مقامات دولتی کشورشان همکاری های خود با عربستان را در افغانستان متوقف کنند.

بر اساس جزئیات صدها تن از شهروندان در افغانستان با راه اندازی یک کمپین توئیتری و با هشتگ «مهمان آدمکش» و «ولید بن طلال» و با شعار های چون «ما مهمان آدمکش نمی خواهیم» و «ما مردم افغانستان از آل سعود پذیرایی نمی کنیم» از دولت افغانستان خواستند تا همکاری با مقامات سعودی در افغانستان را پایان دهند.

لازم به ذکر است که ولید بن طلال، سرمایه دار سرشناس و یکی از شاهزادگان با نفوذ عربستان سعودی، دوشنبه (۷فروردین) به کابل سفر کرد و با «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان و تعدادی از مقام های این کشور از جمله «اسدالله حنیف بلخی» سرپرست وزارت معارف افغانستان دیدار کرد.

دیدارهای بن طلال در افغانستان با مقامات دولتی این کشور، نگرانی هایی را در بین بسیاری از مردم بوجود آورده است که حضور عربستان در افغانستان باعث بوجود آمدن افراطی گری و همچنین حمایت از تروریسم خواهد شد.

گفتنی است؛ سفر این میلیاردر سعودی شائبه های زیادی را در اذهان مردم افغانستان ایجاد کرده است، که با توجه به گسترش گروه های تروریستی در افغانستان و شکست تروریست های داعش در عراق و سوریه، خبرهایی مبنی بر هجوم نیروهای این گروه ها به افغانستان شنیده می شود که با حمایت اعراب ثروتمند حوزه خلیج فارس سعی در پیدا کردن جای پایی در کشور جنگ زده افغانستان است.

عربستان سعودی که سابقه حمایت از تروریسم در کارنامه خویش دارد، بعد از ناکامی در سوریه و عراق و چندین کشور دیگر برای حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش و النصره، اکنون به دنبال مکانی دیگر برای ترویج اندیشه سلفی گری و وهابیت است.

ولید بن طلال یکی از اعضای خاندان حاکم عربستان سعودی است. با آن که او هیچ سمت سیاسی در کشورش ندارد، رئیس هیئت مدیره کمپانی «کینگدام هولدینگ» (کی‌اچ‌سی) است. کمپانی مزبور از سهامداران بانک «سیتی‌گروپ» آمریکا و شهربازی «یورو دیزنی» است و سهامش در بازار بورس عربستان عرضه می‌شود.

گفته می شود بسیاری از اعراب ثروتمند حاشیه خلیج فارس و شرکت های وابسته به آنها با مقامات اسرائیلی در سراسر دنیا ارتباطات تنگاتنگی دارند.

این در حالیست که بسیاری از سیاستمداران و ثروتمندان سعودی، سرمایه های هنگفتی را در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، بوسنی و هرزگوین، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و ده ها کشور دیگر برای تبلیغ اندیشه های وهابیت انجام داده است.

همچنین گفتنی است که چند ماه قبل، تعدادی از علما و مردم افغانستان در یکی از ولایت های شمالی این کشور با یورش بر یک مرکز ترویج وهابیت، مراکز تعلیمی و ترویج این اندیشه را بستند، آنان می گفتند در این مرکز اندیشه های وهابی گری و تندروی به جوانان آموزش داده می شده است.