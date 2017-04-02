مدال المپیک علیزاده بهترین اتفاق سال۹۵ بود/ورزش تمام زندگی من است

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش تهران سالهاست که به حیاط خلوتی تبدیل شده است که هر یکی دو سال یکبار مدیر عوض می کند، بدهی بالا می آورد و هر روز از جایگاه مطلوب گذشته خود دور و دورتر می شود.روزها پیش ورزش تهران یکی از مدعیان اصلی ورزش کشور بود اما شاید همین عدم ثبات مدیریت باعث شد حالا درصد کمی از موفقیت های ورزش کشور سهم تهرانی ها باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران بودن نیز کار آسانی نیست. به ویژه اینکه با این امکانات کم ،سرانه ورزشی ناچیز و البته بدهی فراوان و توقع زیاد، مدیریت ورزش پایتخت بسیار دشوار است هرچند ظاهر دل فریب تهران بزرگ همچنان پای برجاست. رضا گل محمدی هم اکنون بر صندلی نخست ورزش پایتخت نشسته است.

مدیری آرام، بی حاشیه و البته کاردان.او در خانواده ای نسبتا ورزشی متولد شده است و در رشته هایی همچون فوتبال-والیبال-بسکتبال-شنا-اسکی-کوهنوردی-تنیس و تنیس روی میز فعالیت کرده است.

تا قبل از ورودش به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فوتبال بازی می کرد اما یک مصدومیت او را از دنیای حرفه ای این ورزش جدا کرده است.مصاحبه خبرنگار مهر با رضا گل محمدی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران را می خوانید:

* ارزیابی شما از وضعیت ورزش تهران پس از قبول مسئولیت چیست؟

- اعتقاد دارم تهران را نمی شود با هیچ کجای ایران مقایسه کرد. هم به دلیل گستردگی و هم جمعیت و هم حساسیت و تاثیرگذاری ،تهران بزرگ با هیچ استانی از کشور قابل مقایسه نیست. تهران نیازمند تحول جدی تر در زیر ساخت هاست.به دلیل اینکه حجم احداث فضاهای ورزشی از حجم مهاجرت به این استان عقب تر است باید توجه ویژه ای در بحث سرانه های ورزشی به این استان شود.

البته اقدامات بسیار خوبی در سالهای گذشته در وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران،آموزش و پرورش، بسیج کشور،سپاه پاسداران و ... رخ داده است اما هنوز هم کافی نیست. موضوع بعدی عقب ماندگی توجه به قهرمانان استان تهران است.

اگرچه ورزش در تهران با توجه به اماکن و دانش مربیان در وضعیت مطلوبی است اما هزینه های بالا و حمایت کمتر در زمان کسب عنوان قهرمانی از جمله معایب ورزش پایتخت به شمار می رود.البته خوشبختانه امسال استانداری تهران چه در بخش تجلیل از قهرمانان و چه در قالب ستاد المپیک ۲۰۲۰ در حرکتی جهادی اقدامات منحصر به فردی انجام دادند که جا دارد از آنها تشکر کنم.

* به نظر می رسد یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت ورزش تهران عدم ثبات در مدیریت آن است. شما با این نظر موافقید؟

- بله به هر حال یکی از بزرگترین مشکلات تهران تغییر پی در پی مدیران آن بوده است. البته در زمان مدیریت ثابت این استان نیز مشکلات زیادی وجود داشته است.در تمام جوامع پیشرفته ثبات مدیریت ملاک است. تمام تلاش من این بوده است که باید باور داشت مسئله ورزش و جوانان تنها مسئله اداره کل ورزش نیست بلکه یک مسئله ملی است و استانداری ها به عنوان نماینده عالی دولت نقش اصلی در آن دارند که خوشبختانه با حضور مهندس هاشمی این موضوع در ورزش تهران به خوبی رویت می شود.

* ورزش پایتخت را در سال ۹۵ چطور ارزیابی می کنید؟

- در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی بالای ۱۵۰ درصد موفقیت داشتیم.در اجرای ماده ۲۷ حدود ۳۵ درصد موفقیت داشتیم.در ساماندهی نیروی انسانی ریل گذاری خوبی انجام شد.استفاده از نیروی متخصص و جلوگیری از حضور نیروهای غیرمتخصص بحث دیگری بود که به صورت جدی به آن ورود پیدا کردیم.

در بخش ورزش قهرمانی بزرگترین برنامه ما اجرای دقیق مصوبات ستاد پشتیبانی المپیک ۲۰۲۰ است که اگر اجرا شود تهران را به جایگاه اصلی ورزشی خود برمی گرداند.المپیک به عنوان اصلی ترین برنامه ماست که باید سعی کنیم تهران در حد و اندازه خود ظاهر شود.

کسب میزبانی های مختلف از دیگر برنامه هایی بود که در سال ۹۵ به خوبی پیگیری شد. یکی از شاخص های عملکرد موفق هیاتها همین اخذ میزبانی های بین المللی بود و هیات ها را ملزم کردیم به این سمت پیش بروند.در بخش جوانان نیز اقدامات خوبی انجام دادیم اما هنوز با رتبه و عملکرد مطلوب در سطح کشور فاصله داریم.در بخش امور داخلی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد که برگزاری میزبانی روابط عمومی های سراسر کشور در تهران از جمله آن بود.در بخش فنی و مهندسی نیز تا پایان سال مالی ۹۵، ۱۸ پروژه عمرانی به بهره برداری می رسد.

* رتبه تهران در بین استان های کشور چیست؟

- طی ارزیابی هایی که صورت گرفت رتبه تهران در سال ۹۴ اعلام شد که با این ارزیابی ها ما جزو ۵ استان برتر کشور هستیم.رتبه سال ۹۵ استانها هنوز اعلام نشده است.

* استفاده از برخی مدیران غیرورزشی در هیاتها بحث دیگر ورزش تهران بود. در این خصوص چه اقداماتی انجام دادید؟

- اعتقاد دارم اگر ورزشکاری رئیس هیات باشد و شاخص مدیریتی،توانمندی،جذب اسپانسر و نقش آفرینی و مقبولیت داشته باشد بسیار خوب است اما اگر این موارد وجود نداشته باشد استفاده از مدیران علاقه مند در کنار دبیران ورزشی بهترین راه حل است.ورزش جایی نیست که برخی از مدیران بخواهند به عنوان نردبان ترقی از آن استفاده کنند. هر چقدر ورزش توسط ورزشی ها اداره شود بهتر است البته این نفی استفاده از توانمندی دیگر مدیران نیست.

* در خصوص بودجه هیات های ورزشی تصمیمی نگرفته اید؟ ملاک شما برای اختصاص بودجه و امکانات و فضا به هیات های ورزشی چیست؟

- یکی از بحث های خیلی مهم برای سال ۹۶ سالن های ورزشی است که به هیات ها می دهیم.از محل برگشت این هزینه برای هیات های فاقد سالن هزینه می شود.هیات های ورزشی چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه کردند اما کل ظرفیت ما حدود ۲ میلیارد تومان است. در راستای اختصاص بودجه و فضای ورزشی شاخص هایی همچوم ظرفیت مدال آوری،توجه به آمایش ظرفیت سرزمین و توجه به رشته های پایه و پرمدال در نظر گرفته خواهد شد.

* بهترین و بدترین اتفاق سال ۹۵ را چه می دانید؟

- بدترین اتفاق فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.بهترین اتفاق هم سربلندی و موفقیت ورزشکاران در میادین مختلف بود.البته اگر به صورت خاص بخواهم بهترین اتفاق سال ۹۵ در بخش ورزش را بگویم کسب مدال المپیک کیمیا علیزاده بود. در آن زمان من مدیر کل استان البرز بودم و به نظرم این مدال تاریخی انرژی فراوانی برای آزاد سازی توانمندی بانوان ورزشکار کشورمان در عرصه بین المللی بود.

* آرزوی شما در سال ۹۶ چیست؟

- موفقیت کشورم در تمامی عرصه های بین المللی آروزی من در سال ۹۶ است. آرزو می کنم همه مردم به مسئولیت های اجتماعی خودشان بیشتر توجه کنند و با پذیرش اختلاف سلیقه ها برای سربلندی ایران عزیز کوشا باشند.همین جا می خواهم از روسای محترم فدراسیون های ورزشی، مدیران کل و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قدردانی کنم.به ویژه از جامعه رسانه ای استان تشکری ویژه دارم.اعتقاد دارم یکی از ارکان بزرگ موفقیت کشور رسانه ها هستند.

* با شنیدن این کلمات اولین چیزی که به ذهنتان می رسد عنوان کنید:

-ورزش: تمام زندگی من

تهران: پایتختی که روز به روز زندگی در آن سخت تر می شود

ایران: کشور کهنی که بخش بزرگی از تاریخ است

مادر: بعد از خدا خالق هر انسان

سال ۹۵: برای همه مردم آرزوی سلامیت در آن دارم

دکتر سلطانی فر: وزیر محترم ورزش و جوانان با کوله باری از سابقه اجرایی

خدمت به خلق: عبادت