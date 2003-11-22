گزارش كميسيون صنايع و معادن در خصوص تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي در روزهاي يكشنبه دوم و دوشنبه سوم آذرماه 37 لايحه و6 طرح را در دستوركار خود دارد .

ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون مشترك مبني بر لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي ، گزارش شور دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي و گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور درخصوص طرح برگزاري مناقصات، ازدستورات مهم جلسه علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

همچنين گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص طرح امكان تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پس از ثبت نام و گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي درخصوص طرح نظام صنفي و گزارش كميسيون مشترك درمورد لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از ديگر دستورات مهم جلسه علني اين هفته مجلس است .

گزارش كميسيون اقتصادي درباره لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي فرانسه، قزاقستان، بحرين، مقدونيه، تركمنستان، كنگو، قطر، آفريقاي جنوبي، قبرس، اتريش، روماني، تركيه، اسپانيا، مالزي، كره، فنلاند، ازبكستان، آلمان، اردن، يمن، افغانستان، ايتاليا و اندونزي نيز از دستورات اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

همچنين رسيدگي به گزارش كميسيون عمران درخصوص لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري و موضوعات مربوط به دريانوردي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي آفريقاي جنوبي، ويتنام و قبرس و گزارش كميسيون عمران درخصوص لايحه موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي افغانستان، اسپانيا، ازبكستان و اسلواكي از ديگر دستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

بنا بر اين گزارش ، درجلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي، سوالات اعظم ناصري پور نماينده اسلام آباد غرب از وزير كشورو علي نظري از وزير راه و ترابري درصحن علني مجلس مطرح خواهد شد .

بنابراين گزارش، براساس مصوبه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، به علت تعدد طرحها ولوايحي كه در دستوركارمجلس قرارگرفته است، روزهاي يكشنبه بعد ازظهر نيزمجلس جلسه علني خواهد داشت .