به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي در روزهاي يكشنبه دوم و دوشنبه سوم آذرماه 37 لايحه و6 طرح را در دستوركار خود دارد.
ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون مشترك مبني بر لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي ، گزارش شور دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي و گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور درخصوص طرح برگزاري مناقصات، ازدستورات مهم جلسه علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.
همچنين گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخصوص طرح امكان تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پس از ثبت نام و گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي درخصوص طرح نظام صنفي و گزارش كميسيون مشترك درمورد لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از ديگر دستورات مهم جلسه علني اين هفته مجلس است.
گزارش كميسيون اقتصادي درباره لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي فرانسه، قزاقستان، بحرين، مقدونيه، تركمنستان، كنگو، قطر، آفريقاي جنوبي، قبرس، اتريش، روماني، تركيه، اسپانيا، مالزي، كره، فنلاند، ازبكستان، آلمان، اردن، يمن، افغانستان، ايتاليا و اندونزي نيز از دستورات اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.
همچنين رسيدگي به گزارش كميسيون عمران درخصوص لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري و موضوعات مربوط به دريانوردي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي آفريقاي جنوبي، ويتنام و قبرس و گزارش كميسيون عمران درخصوص لايحه موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي افغانستان، اسپانيا، ازبكستان و اسلواكي از ديگر دستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.
بنا بر اين گزارش ، درجلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي، سوالات اعظم ناصري پور نماينده اسلام آباد غرب از وزير كشورو علي نظري از وزير راه و ترابري درصحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
بنابراين گزارش، براساس مصوبه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، به علت تعدد طرحها ولوايحي كه در دستوركارمجلس قرارگرفته است، روزهاي يكشنبه بعد ازظهر نيزمجلس جلسه علني خواهد داشت.
در جلسه علني اين هفته مجلس گزارش كميسيون صنايع و معادن در خصوص تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران و همچنين گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره تفريغ بودجه سال 1380 كل كشور قرائت مي شود .
