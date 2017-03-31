  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

خداحافظی با نسخه قدیمی در میلیونها موبایل؛

فیس بوک از فردا بر روی تلفن های هوشمند قابل استفاده نیست

فیس بوک از فردا بر روی تلفن های هوشمند قابل استفاده نیست

فیس بوک اعلام کرد که از فردا شنبه اول آوریل امکان استفاده از این شبکه اجتماعی و اپلیکیشن مسنجر آن بر روی بسیاری از تلفن های همراه هوشمند که هنوز نسخه قدیمی را دارند، امکانپذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت نوشت: از پایان ماه مارس یعنی با پایان یافتن امروز (جمعه) استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و اپلیکیشن پیام رسان آن یعنی مسنجر بر روی شمار قابل توجهی از تلفن های همراه هوشمند در سراسر جهان میسر نخواهد شد.

این شرکت اعلام کرده آن دسته از کاربرانی که تاکنون از نسخه های قدیمی فیس بوک و مسنجر استفاده می کرده اند تنها تا چند ساعت دیگر از این امکان بهره مند خواهند بود.

بر این اساس استفاده از نسخه قدیمی اپلیکیشن فیس بوک از جمله نسخه v۵۵ و نسخه v۱۰ مسنجر در سیستم های همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید امکانپذیر نخواهد بود. این بدان معناست که میلیونها تلفن همراه هوشمند در سراسر جهان شامل حال این تغییر و تحول می شود.

همچنین اعلام شده که پشتیبانی از فیس بوک در ویندوز فون ها هم متوقف خواهد شد.

ایندیپندنت در ادامه نوشت: به کاربران توصیه می شود اگر متوجه شدند که دیگر نمی توانند از فیس بوک و مسنجر در سیستم همراه هوشمند خود استفاده کنند آن را به آخرین نسخه موجود به روز رسانی کنند.

فیس بوک اعلام کرده که پشتیبانی از نسخه v۲۶ اپلیکیشن فیس بوک برای آیپد و نسخه مسنجر برای iOS را متوقف می کند. همچنین نسخه ای از اپلیکیشن فیس بوک که در سال ۲۰۱۱ برای iOS ارایه شد دیگر مورد پشتیبانی قرار نمی گیرد.

بر اساس اعلام این شرکت، از فردا اپلیکیشن پیام رسان مسنجر برای ویندوز فون نسخه ۸ و ۸.۱ قابل استفاده نخواهد بود. این توقف شامل فیس بوک برای اپلیکیشن دسکتاپ ویندوز ۸ و ۸.۱ هم می شود.

کد مطلب 3941702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها