فیس بوک از فردا بر روی تلفن های هوشمند قابل استفاده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت نوشت: از پایان ماه مارس یعنی با پایان یافتن امروز (جمعه) استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و اپلیکیشن پیام رسان آن یعنی مسنجر بر روی شمار قابل توجهی از تلفن های همراه هوشمند در سراسر جهان میسر نخواهد شد.

این شرکت اعلام کرده آن دسته از کاربرانی که تاکنون از نسخه های قدیمی فیس بوک و مسنجر استفاده می کرده اند تنها تا چند ساعت دیگر از این امکان بهره مند خواهند بود.

بر این اساس استفاده از نسخه قدیمی اپلیکیشن فیس بوک از جمله نسخه v۵۵ و نسخه v۱۰ مسنجر در سیستم های همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید امکانپذیر نخواهد بود. این بدان معناست که میلیونها تلفن همراه هوشمند در سراسر جهان شامل حال این تغییر و تحول می شود.

همچنین اعلام شده که پشتیبانی از فیس بوک در ویندوز فون ها هم متوقف خواهد شد.

ایندیپندنت در ادامه نوشت: به کاربران توصیه می شود اگر متوجه شدند که دیگر نمی توانند از فیس بوک و مسنجر در سیستم همراه هوشمند خود استفاده کنند آن را به آخرین نسخه موجود به روز رسانی کنند.

فیس بوک اعلام کرده که پشتیبانی از نسخه v۲۶ اپلیکیشن فیس بوک برای آیپد و نسخه v۸ مسنجر برای iOS را متوقف می کند. همچنین نسخه ای از اپلیکیشن فیس بوک که در سال ۲۰۱۱ برای iOS ارایه شد دیگر مورد پشتیبانی قرار نمی گیرد.

بر اساس اعلام این شرکت، از فردا اپلیکیشن پیام رسان مسنجر برای ویندوز فون نسخه ۸ و ۸.۱ قابل استفاده نخواهد بود. این توقف شامل فیس بوک برای اپلیکیشن دسکتاپ ویندوز ۸ و ۸.۱ هم می شود.