خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بیجار گروس، شهری با قدمت هفت‌هزارساله که به بام ایران شهرت دارد و مکان‌های تاریخی بسیاری را در دل خود از بدو تاریخ برجای گذاشته است؛ جاذبه‌های بسیاری برای گردشگری دارد اما هنوز هم برای بسیاری ناشناخته است.

شهرستان بیجار یکی از شهرهای زیبای کشور با تنوع آب و هوایی مناسب و جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی متنوعی است که همه‌ساله موردتوجه بسیاری از گردشگران قرار داشته و در همین راستا دستگاه‌های اجرایی و متولیان مرتبط با تلاش خود سعی دارند تا سفری ایمن را برای گردشگران نوروزی به ارمغان بیاورند.

شهرستان بیجار با پیشینه قوی که دارد دارای اماکن گردشگری بسیاری است که هرساله به استقبال مسافران نوروزی می‌رود و آن‌ها را به دل زیبایی‌های خود می‌کشاند و قدرت الهی را به تصویر می‌کشد.

دژ و قلعه قمچقای (دره شاهان)

دژ و قلعه قمچقا (دره شاهان) یکی از جاذبه های بکر گردشگری بام ایران است این قلعه در فاصله ۶۰ کیلومتری شمال بیجار و یک کیلومتری شمال روستای قم چقا و داخل منطقه حفاظت‌شده بیجارقرار دارد.

به نظر کارشناسان قلعه تاریخی قمچقای بیجار دارای کتیبه‌ای با نقش هیروگلیف و به خط هراتیک می‌باشد و جزو قدیمی ترین کتیبه‌های نییمه تصویری ایران قلمداد گردیده و کتیبه آن با خط سومریان قابل مقایسه است.

ارتفاع دیواره‌های این قلعه به ۲۰۰ متر می‌رسد و تنها راه ارتباطی قلعه با خارج، گذرگاه باریکی می‌باشد که ساخته و پرداخته دست صاحب هنری است که یک نفر به دشواری می‌تواند از آن عبور کند. وسعت قلعه بالغ بر ۵۰۰۰ متر مربع با مخازن متعدد آب است که در سنگ کنده شده و پناهگاه زیرزمینی آن با عمق ۴۱ پله به صورت تونلی از سنگ کنده شده و به زیر قلعه هدایت می‌شود.

از قلعه بزرگ قم چقا در عصر پارت‌ها و ساسانیان نیز استفاده شده که هم‌زمان با محاصره آتشکده آذرگشسب در تخت سلیمان (۱۰۰ کیلومتری شمال همین قلعه) به وسیله هراکیلوس امپراتور روم، موجبات تخریب آن فراهم شده است.

این قلعه از نظر قدمت بسیار حائز اهمیت است و در برهه‌های گوناگون مورد استفاده اقوام مختلفی واقع شده است؛ بنابراین قلعه و دژ قم چقا یکی از قلعه‌های با ارزش و تاریخی شناخته شده ایران می‌باشد.

بازار های پر رونق بام ایران

شهر بیجار در گذشته دارای چند بازار مهم بوده که بعضی از آن‌ها هنوز رونق گذشته خود را حفظ کرده‌اند. بازار قدیمی این شهر به نام «بازار بزرگ» مشهور است و دیگر بازارها عبارتند از: بازار افتخار نظام، قیصریه سالار و قیصریه سید لشکر و بازار امیر تومان که با دو سرا به نام‌های سرای کهنه و سرای تازه در گذشته محل تجارت تاجرهای افغان، تبریزی، همدانی و زنجانی بوده است و اکنون نیز دارای دو تیمچه به نام شهبازخان و تیمچه امیر تومان است که جایگاه دکان‌های بازاریان می‌باشد.

سد گلبلاغ جاذبه چشم نواز بام ایران

سد گلبلاغ از جاذبه های شگفت انگیز بام ایران بر روی زمین است که سالانه پذیرای هزاران گردشگر نوروزی برای تماشای زیباییهای سحر انگیز است، زیبایی این سد تا حدی است که هیچگاه چشم گردشگران از دیدن آنها خسته نمی شود.

سد گلبلاغ بیجار یکی از مکانهای بسیار دیدنی و تفریحی شهرستان بیجار است که در هر فصل زیبائی های خاص خود را دارد و مردم از هر نقطه ای برای گذراندن اوقات خود به این منطقه سفر می کنند تا برای لحظاتی و به دور از دغدغه های روزمره زیبایی های آن را نظاره گر باشند.

این سد زیبا و پر جاذبه دیار گروس در ۱۵ کیلومتری محور بیجار قروه بر روی رودخانه اوزن دره احداث شده است که با حجم مخزن هشت میلیون متر مکعبی ظرفیت آبیاری حداقل ۸۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد را دارد.

سد خاکی گلبلاغ از حیث منابع آبی غنی بوده و در حال حاضر از زیرکشت بردن محصولات مختلفی نظیر گندم و جو و بالاخص سیب زمینی از آب این سد استفاده می شود و در کنار زیبایی های دینی، بهره مندی خوبی را نیز برای کشاورزان اطراف فراهم کرده است.

در حال حاضر می توان با اتومبیل تا نزدیکی این سد زیبا رفت و و گردشگران تنها مسیر کوتاهی را مجبور به پیاده روی هستند، در کناره های این سد زیبا قایق های زیادی قرار داده شده تا مسافران و میهمانان خود را میهمان قلب گرم سد گلبلاغ کنند

کوه حمزه عرب میزبان زیبا ترین طلوع خورشید

امامزاده حمزه عرب در کوه های شمال شرقی بیجار واقع شده است و با توجه به دسترسی آسان به این مکان مذهبی در ایام مختلف روز میزبان خیل عظیمی از مردم این شهر و مسافران و گردشگران است.

یکی از بهترین و جذابترین جاذبه های گردشگری در بیجار کوه حمزه عرب است، ارتفاع این کوه از سطح دریا حدود دو هزار ۶۴۰ متر است که برروی این کوه بلند که از هرطرف چشم انسان را نوازش می دهد، سید جلیل القدری از سلسله سادات موسی بن جعفر(ع) در سال ۹۷۳ هجری شمسی و طبق مستندات به دست آمده بنا بر وصیت خودش به خاک سپرده شده است که در بین اهالی منطقه گروس مشتاقان فراوانی دارد.

در سال های دورتر اهالی روستاهای اطراف قبل از چیدن علف و جمع آوری گندم همگی جمع شده و گوسفندی قربانی می کردند و شبی را به زیارت حمزه عرب می رفتند و همان جا مراسمی برگزار می کردند تا فقیر و غنی در کنار هم و با توسل به بزرگان دین کار جمعی خود را که کشاورزی است، متبرک کنند و البته رفت آمدها در آن موقع اغلب با الاغ و یا پیاده صورت می گرفت.

جالب توجه اینکه در روستاهایی هم که حتی خود امامزادهایی وجود داشتند و راهشان هم بسیار دور بوده است برای برگزاری مراسم حمزه عرب پس از طی کردن راه های طولانی خود را به بالای این کوه می رساندند تا در این مراسم مشارکت کنند.

آنهایی که شب را در بالای کوه حمزه عرب به صبح رسانده اند حتما به چشم خود دیده اند که زیباترین طلوع از همین نقطه قابل دیدن است، طلوعی به راستی دیدنی و زیبا که چشم هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند و قدرت خداوند عظیم را به نمایش می گذارد.

آفتاب با نرمی و متانت خاصی خود را از افق بالا می کشد و آسمان به رنگین کمانی از رنگ ها تبدیل می شود و صحنه ای به راستی دیدنی و تماشایی خلق می شود که همانند آن را در هیچ جای دیگر نمی توان دید.

کوه حمزه عرب و در راس آن بقعه تاریخی و چشم اندازهای زیبای طبیعی به گونه ای در دل مردم جای خود را بازکرده اند که حتی پیرمردان و پیرزنانی که راه رفتن برایشان دشوار است، به راحتی برای زیارت و ادای نذر رنج سفر را برخود تحمیل کرده و به زیارت و استفاده از زیبایی های خداددادی این کوه می روند.

منطقه ای حفاظت شده بیجار نگین سبز بام ایران

منطقه حفاظت شده این شهر به عنوان مهم ترین زیستگاه طبیعی استان کردستان و نگین سبز بام ایران با وسعتی بالغ بر ۲۳۰۰ هکتار در ۱۸ کیلومتری شمال بیجار در اراضی صلوات آباد واقع شده است.

این منطقه به دلیل قرار گرفتن در میان سلسله ارتفاعات و تحت تاثیر جریان های رطوبتی، از ریزش های جوی مناسبی برخوردار بوده و تعداد زیادی چشمه های دائمی و فصلی در آن دیده می شود.

منطقه حفاظت شده از لحاظ حیات وحش غنی بوده و توده های مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و انواع ماهی در این منطقه وجود دارد.

مهم ترین حیوانات موجود در این منطقه می توان به وجود قوچ، میش ارمنی، آهو، خرس قهوه ای، گراز، گربه ای وحشی و انواع پرندگان را نام برد.

اینها گوشه ای از زیبایی های چشم نواز بام ایران است که می تواند پذیرای مسافران نوروزی باشد و خاطره ای زیبا و ماندگار از طبیعت بکر و جاذبه های آن در ذهن ها حک کند.