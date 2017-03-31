به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورمحمدی افزود: این تعداد بازدید کننده از استان های مختلف کشور و استان ایلام هستند و همچنین ۲۵ هزار نفر از اقشار و گروه های مختلف استان به یادمان های دفاع مقدس داخل و خارج استان اعزام شده اند.

وی بیان کرد: بیشترین حجم زائران یادمان های استان ایلام در یادمان شرهانی دهلران و نقطه ایثار و قلاویزان مهران است که زائران در قالب کاروان های راهیان نور یا خصوصی و شخصی از این اماکن مقدس بازدید می کنند.

پورمحمدی اظهارکرد: با توجه به اینکه استان اصفهان در مناطق عملیاتی فتح المبین خوزستان و فکه در حد مرزی دهلران و خوزستان اقدام به احداث یادمان و امکانات رفاهی و اقامتی برای کاروان های راهیان نور کرده همین امر موجب حضور گسترده بازدیدکننگان از این مناطق شده و به همین علت مسافران پس از بازدید از این دو نقطه به شرهانی سفر می کنند و این اقدام اصفهان موجب افزایش حجم بازدیدکنندگان از شرهانی دهلران نسبت به گذشته شده است.

وی افزود: قبل ازآغاز سفرهای نوروزی و اعزام کاروان های راهیان نور در این ایام پیش بینی ما از بازدید و زیارت یادمان های دفاع مقدس استان ایلام ۵۰ هزار نفر بود که اکنون تعداد مراجعه کننده ها از مرز پیش بینی شده فراتر رفته است و تا پایان تعطیلات نوروزی تعداد ۶۰ هزار نفر از مناطق عملیلاتی استان بازدید کنند.

پورمحمدی عنوان کرد: امکانات و تجهیزات لازم برای خدمات رسانی مطلوب به کاروان های راهیان نور و دیگر زائران در یادمان های شناسنامه دار استان فراهم است و همچنین ویژه برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب با تعطیلات نوروزی در این یادمان ها برگزار می شود.