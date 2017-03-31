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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۲۴

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام خبر داد:

اسکان ۶۴ هزار نفر در مدارس استان ایلام

اسکان ۶۴ هزار نفر در مدارس استان ایلام

ایلام- مدیرکل آموزش‌وپرورش ایلام از اسکان ۶۴ هزار نفر از مهمانان نوروزی در مدارس استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیرانوند گفت: در مجموع تاکنون چهار هزار و۹۹۹ خانوار پذیرش شده که از آن میان تعداد چهار هزار و۷۲۰خانوار فرهنگی و۲۷۲خانوار غیر فرهنگی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان کرد: بیشترین آمار پذیرش میهمانان نوروزی تاکنون به ترتیب در شهرستان های دره شهر ، بدره ودهلران بوده است.

بیرانوند با اشاره به این که مدارس پیش بینی شده برای اسکان میهمانان فرهنگی و نوروزی با ظرفیت پذیرش روزانه ۸۱۹ خانوار در شهرستان های مختلف استان برای تعطیلات نوروز ۹۶ تجهیز شده است، افزود: بنابر مصوبه ستاد اسکان و در راستای بهبود وضعیت اسکان فرهنگیان و تحول در این زمینه مقرر شد که ۸۰ درصدکلاس ها به الف تبدیل و نوع ج حذف و به کلاس ب  ارتقا یابد

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به مهیا شدن ۱۴۵ مدرسه در این استان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی و پذیرایی از آنها گفت: کار اسکان در این فضاهای آموزشی از ۲۸ اسفند آغاز شده است.

کد مطلب 3941710

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