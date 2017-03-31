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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

بانک خلق ترکیه:

تمامی معاملات بانکی با ایران قانونی بوده است

تمامی معاملات بانکی با ایران قانونی بوده است

بانک دولتی «خلق» ترکیه با صدور بیانیه ای تمامی تعاملات خود با ایران را منطبق با قوانین داخلی ترکیه و بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت نصداق، بانک دولتی «خلق» ترکیه در واکنش به دستگیری معاون این بانک در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم های ایران، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است تمامی معاملات این بانک با ایران منطبق با قوانین ملی ترکیه و قوانین بین المللی بوده است.

در بیانیه این بانک ضمن تاکید بر این مسئله که تعاملات این بانک با ایران قانونی بوده است، آمده است: بانک ما تمامی تدابیر را برای حمایت از حقوق سهامداران، شرکا و سپرده گذاران خود انجام می دهد.

مقامات ترکیه بازداشت هاکان آتیلا معاون بانک دولتی خلق این کشور توسط آمریکا به اتهام نقض تحریم های ایران را اقدامی سیاسی از سوی آمریکا خوانده اند.

کد مطلب 3941742
پیمان یزدانی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اين خط و نشونيست است كه امريكا براي بقيه بانكدارهايي كه خواب سرويس دهي فاينانس به ايران را در سر مي پرورانند كشيده است.

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