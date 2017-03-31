تمامی معاملات بانکی با ایران قانونی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت نصداق، بانک دولتی «خلق» ترکیه در واکنش به دستگیری معاون این بانک در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم های ایران، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است تمامی معاملات این بانک با ایران منطبق با قوانین ملی ترکیه و قوانین بین المللی بوده است.

در بیانیه این بانک ضمن تاکید بر این مسئله که تعاملات این بانک با ایران قانونی بوده است، آمده است: بانک ما تمامی تدابیر را برای حمایت از حقوق سهامداران، شرکا و سپرده گذاران خود انجام می دهد.

مقامات ترکیه بازداشت هاکان آتیلا معاون بانک دولتی خلق این کشور توسط آمریکا به اتهام نقض تحریم های ایران را اقدامی سیاسی از سوی آمریکا خوانده اند.