بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران قبل از شروع سال ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی ضمن اعلام این خبر گفت: این اقدام در حالی صورت پذیرفته که برای اولین بار سهم هر یک از واحدهای تابعه از درآمدهای مصوب و قابل وصول سال ۱۳۹۶ به تفکیک نقدی و غیرنقدی تعیین و ابلاغ شده است .

معاون شهردار تهران گفت: علاوه بر تفکیک درآمدها، برای نخستین بار بودجه سال ۱۳۹۶ از طریق سامانه جامع تدوین و اجرای بودجه به کلیه واحدهای اجرایی به تفکیک نقدی و غیرنقدی ابلاغ شده و به صورت کاملا مکانیزه و همراه با تخصیص اعتبار هر ردیف بودجه بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار در سامانه جامع مالی (فاینانس) درج و آماده اجرا شده است .

وی همچنین گفت: فرآیند مبادله موافقتنامه های شرح عملیات ردیفهای بودجه ابلاغی سال ۱۳۹۶ نیز برای اولین بار از سال ۱۳۸۵ که مبادله موافقتنامه های مربوطه در دستور کار قرار گرفته است، از اولین روز کاری سال جدید به صورت مکانیزه آغاز و پیش بینی می شود مطابق مفاد تبصره دوم بودجه سال جاری، موافقتنامه تا پایان خردادماه سال جاری به صورت کامل مبادله شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران تصریح کرد: در سال گذشته و مطابق روال سنوات قبل با توجه به اعتراض فرمانداری و رفع موارد اعتراضی در شورای اسلامی شهر، بودجه سال ۱۳۹۵ در اواخر اردیبهشت ماه به واحدهای اجرایی ابلاغ شده بود که با تاکید و دستور شهردارتهران تلاش کردیم تا در موعد مقرر و قانونی بودجه سال ۱۳۹۶ را ابلاغ و موجبات اجرایی شدن آن را فراهم سازیم. ناصر امانی این اقدام را در راستای شفافیت مالی بیشتر و قانونمند شدن بیش از پیش نظامات بودجه و مالی شهرداری تهران دانست و افزود: با توجه به سیستمی کردن فرآیند بودجه ریزی و توسعه و گسترش آن به مناطق و واحدهای اجرایی شهرداری تهران علاوه بر ایجاد شفافیت در تخصیص اعتبار به امید پروردگار شاهذ تسریع در امور اجرایی شهرداری تهران در چهارچوب برنامه های مصوب خواهیم بود.