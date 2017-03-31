شوراهای شهرو روستا نهادهای اجتماعی هستند/لزوم پرهیز از سیاست زدگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی تبار، امام جمعه موقت پردیس در دومین نماز جمعه سال ۹۶ در مصلای این شهرستان در خطبه های اول نماز جمعه گفت: حقیقت مسلمانی و نفوذ ایمان در قلوب مردم از موارد بسیار مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

خطیب جمعه پردیس با بیان اینکه اسلام فقط یک اسم نیست، بلکه دنیایی از علم و ارائه طریق است ادامه داد: هرکس با صرف شهادتین مسلمان نمی شود و باید در عمل مسلمان بود، اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر خدا و به یقین رسیدن است و پس از یقین تمام وجود آن فرد پایبند اسلام و مبانی اسلامی شده و اقرار می کند و پس از آن حاضر است جان و مال و همه زندگی را فدای اسلام کند.

حسینی تبار گفت: در این مرحله است که انسان مسلمان مسئولیت پذیر می شود و بایدها و نبایدها را در زندگی جاری می کند.

وی با بیان اینکه اولین وظیفه انسانی که به یقین برسد عکس العمل در برابر ناملایمات جامعه است گفت: این عکس العمل ها در راستای فرامین الهی خواهد بود.

عدم آگاهی اعضا از وظایف شوراها سبب ایجاد مشکلات فراوانی می شود

حسینی تبار در خطبه های دوم نماز جمعه پردیس با آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اولین آسیبی که پیرامون شوراها وجود دارد مساله آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی و کمبودهای امروز این نهاد است، آموزش درباره وظایف، عملکرد و چگونگی ارائه گزارش شوراها بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه موقت پردیس با بیان اینکه بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی به وظایف خود آگاه نیستند، گفت: همین عدم آگاهی سبب ایجاد مشکلات فراوانی در مسائل مالی، انجام وظایف شوراها و وظایف اجتماعی می شود.

وی گفت: شوراها باید نماینده مردم باشند نه اینکه خود را سرگرم ارتباط با مسئولان کرده و از وظایف اصلی باز بمانند و این دومین آسیب است، شوراها اگر نماینده مردم باشند و در ارتباط با مسئولین غرق نشوند بسیاری از مشکلات پیش نمی آید.



امام جمعه موقت پردیس با اشاره به برخی آفت های شوراهای اسلامی گفت: شوراها نباید دچار سیاست زدگی شوند، شورا نهادی اجتماعی است و مردم عملکرد اجتماعی و فرهنگی و درآمد زایی از شوراها می خواهند.

وی ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی شوراها و نیز اعضای آن باید دقت کنند که عضو شورا بودن شغل نیست، عشق است و هرکس که این عشق را در وجود خود دارد وارد عرصه شود.

حجت الاسلام حسینی تبار با بیان شاخص های انتخاب آگاهانه و مدبرانه اصلح در انتخابات گفت: نباید انتخاب ما در شوراها قبیله ای، طایفه گرایی، حزبی و جناحی باشد، اگر ملاک های انتخاب اعضای شورای شهر را به درستی رعایت کنیم شهری آباد و بالنده خواهیم داشت و اگر غیر از این باشد، شهر گرفتار بسیاری از مسائل خواهد شد.