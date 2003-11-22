مجمع هنرمندان خير دوستدار بهزيستي تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر راه چمني در جمع هنرمندان و فرهيختگان عرصه هنر در مراسم ضيافت افطاري كه در محل شيرخوارگاه آمنه برگزار شد با اشاره به طرح احسان و اسكان معلولان ، سالمندان و نيازمندان ، حضور و چهره هاي موفق در عرصه هنر و ورزش را در حركتها و فعاليتهاي عام المنفعه بسيار تاثير گذار دانست و گفت : نقش ارباب هنر در اعتلاي جايگاه حركتهاي خيريه و مردمي حائز اهميت بوده وحضور اين بخش از جامعه موجب اعتماد و تشويق جريانهاي غير دولتي جهت كمك به آسيب ديدگان و نيازمندان جامعه خواهد بود .

وي خطاب به هنرمندان افزود : شما هنرمندان با فعاليتهاي هنري خود مي توانيد شرايط و لوازمي را مهيا كنيد تا توجه و نظر اقشار مختلف به مشكلات و مسائل آسيب ديدگان و نيازمندان جامعه معطوف شود .

همچنين در ادامه اين مراسم تعداد زيادي از هنرمندان و صاحبان انديشه خواستار تشكيل مجمع هنرمندان دوستدار بهزيستي شدند تا از اين طريق ضمن تمركز فعاليتهاي عام المنفعه هدايت كمكهاي مردمي به سمت و سوي مناسب نيز مقدور شود .