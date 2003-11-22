  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۲

از سوي سازمان بهزيستي كشور اعلام شد :

مجمع هنرمندان خير دوستدار بهزيستي تشكيل مي شود

سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد : مجمع هنرمندان خير دوستدار بهزيستي با همكاري صاحبان هنر و انديشه و سازمان بهزيستي با هدف ارتباط مستمر ميان دستگاههاي خدمات دهنده و هنرمندان تشكيل مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر راه چمني در جمع هنرمندان و فرهيختگان عرصه هنر در مراسم ضيافت افطاري كه  در محل شيرخوارگاه آمنه برگزار شد با اشاره به طرح احسان و اسكان معلولان ، سالمندان  و نيازمندان ، حضور و چهره هاي موفق در عرصه هنر و ورزش را در حركتها و فعاليتهاي عام المنفعه بسيار تاثير گذار دانست  و گفت :  نقش ارباب هنر در اعتلاي جايگاه حركتهاي خيريه  و مردمي حائز اهميت بوده  وحضور اين بخش از جامعه  موجب اعتماد  و تشويق جريانهاي غير دولتي جهت كمك به آسيب ديدگان و نيازمندان جامعه  خواهد بود . 

وي خطاب به هنرمندان  افزود : شما هنرمندان با فعاليتهاي هنري خود مي توانيد شرايط و لوازمي را مهيا كنيد تا توجه و نظر اقشار مختلف به مشكلات و مسائل آسيب ديدگان  و نيازمندان جامعه معطوف شود .

 همچنين در ادامه اين مراسم  تعداد زيادي از هنرمندان و صاحبان انديشه خواستار تشكيل مجمع هنرمندان دوستدار بهزيستي شدند تا از اين طريق ضمن تمركز فعاليتهاي عام المنفعه هدايت كمكهاي مردمي به سمت و سوي مناسب نيز  مقدور شود .

کد مطلب 39418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها