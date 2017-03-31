به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حاتم نیا در خطبه های نماز جمعه بهار با تسلیت شهادت امام هادی (ع) گفت: این امام در راستای تبلیغ دین زحمات فراوانی کشید و با شکنجه های فراوان توانست افراد بسیاری را جذب دین کند.

حجت الاسلام حاتم نیا در ادامه به روز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این روز دارای برکات فراوانی است و جمهوری اسلامی توانست به حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی پایان دهد و زمینه ساز ظهور امام عصر (عج) شود بنابراین ۱۲ فروردین عید اصلی ملی و مذهبی ایرانیان است.

وی افزود: این نظام به رهبری امام (ره) و پشتیبانی ملت ایران اکنون به قله های عزت و اقتدار در جهان رسیده که دشمنان نیز از این اقتدار ترس و هراس دارند.

وی در ادامه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نشان دهنده تاکید مقام معظم رهبری بر توجه مردم و مسئولان به مقوله اشتغال و تولید ملی است که همه باید دست به دست هم دهیم تا شعار سال محقق شود و علاوه بر ایجاد اشتغال جوانان، بر داشته های خود تکیه کنیم تا از وابستگی به اقتصاد بیگانه بکاهیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز خودکفایی کشور است و باید وابستگی ها به خارج از کشور کاهش یابد تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.