نخبگان جوان در گروه مشاوران شهرداري هاي مناطق همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد افزود: به علت فشارهاي جهاني و مسائل ناشي از جنگ 8 ساله نسلهاي اول و دوم انقلاب نتوانستند آن گونه كه شايسته است به سازندگي علمي در كشور بپردازند و امروز براي موفقيت و رشد جهشي در عرصه هاي مختلف نيازمند جوانان با اراده و مصمم براي پيشرفت در مباني علمي جامعه هستيم .

شهردار تهران اضافه كرد: با حضور گروه مشاوران و نخبگان جوان در شهرداري ضرورت استفاده از مديران متخصص و متعهد را بيش از گذشته لمس كرده ام ، افرادي كه بيت المال برايشان محترم بوده وبا تصميمهاي نابه جا وغيرعلمي سرمايه هاي فكري و مادي را تلف نكنند.

دكتر احمدي نژاد افزود : مديريت شهري به افراد كم خرج و خدمتگزار نياز دارد كه توانمندي هاي داخلي و نيروهاي جوان را نيز باور داشته باشند .

وي گفت : اميدواريم حضور و فعاليت مشاوران جوان در همه بخشهاي شهرداري تهران علاوه بر تجربه اندوزي و آشنايي آنان با مديريت شهري ، راه را براي مشاركت مستمر و فراگير آنان در مسايل مختلف كلانشهر تهران باز كند.