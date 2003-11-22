۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۱

شهردار تهران :

نخبگان جوان در گروه مشاوران شهرداري هاي مناطق همكاري مي كنند

شهردار تهران گفت : از اين پس از توان و استعداد جوانان برتر المپيادهاي كشوري و جهاني و رتبه هاي نخست كنكور سراسري به عنوان گروه مشاوران جوان درمناطق 21 گانه شهرداري تهران استفاده مي كنيم .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد افزود: به علت فشارهاي جهاني و مسائل ناشي از جنگ 8 ساله  نسلهاي اول و دوم انقلاب نتوانستند آن گونه كه شايسته است به سازندگي علمي در كشور بپردازند و امروز براي موفقيت و رشد جهشي در عرصه هاي مختلف نيازمند جوانان با اراده  و مصمم براي پيشرفت در مباني علمي جامعه هستيم .

شهردار تهران اضافه كرد: با حضور گروه مشاوران و نخبگان جوان در شهرداري ضرورت استفاده از مديران متخصص و متعهد را بيش از گذشته لمس كرده ام ، افرادي كه بيت المال برايشان محترم بوده وبا تصميمهاي نابه جا وغيرعلمي سرمايه هاي فكري و مادي  را تلف نكنند.

دكتر احمدي نژاد افزود : مديريت شهري به افراد كم خرج و خدمتگزار نياز دارد كه توانمندي هاي داخلي و نيروهاي جوان را نيز باور داشته باشند .

وي گفت : اميدواريم حضور و فعاليت مشاوران جوان در همه بخشهاي شهرداري تهران علاوه بر تجربه اندوزي و آشنايي آنان با مديريت شهري ، راه را براي مشاركت مستمر و فراگير آنان در مسايل مختلف  كلانشهر تهران باز كند.

