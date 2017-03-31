حضور ایران در سوریه و عراق مانع از تجاوز به مرزهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حجتی در خطبه های نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به اهمیت زبان گفت: این عضو از حساس‌ترین و اثرگذارترین اعضای آدمی بر دیگران است.

وی با اشاره به ماموریت موسی(ع) برای دعوت از فرعون گفت: خداوند از موسی (ع) خواست تا با قول لین و ملایم با فرعون سخن بگوید که این نشان دهنده این است که ملایمت در سخن گفتن باعث اثرگذاری بیشتر آن بر مخاطب خواهد شد.

امام جمعه موقت کرمانشاه، قلم را از دیگر مصداق های زبان برشمرد و بر تفکر و اندیشید پیش از سخن راندن و نوشتن تاکید کرد.

خطیب موقت جمعه کرمانشاه اشاره ای نیز به سخنرانی مسئولین داشت و گفت: اگر سخنرانی ها نباشد، ممکن است بسیاری از مطالب درج شده در رسانه ها، خصوصا رسانه های خارجی ما دا دلسرد کند.

وی افراد روشنگر و خصوصا سخنرانان روشنگر را افراد هدایت شده از طرف خداوند برشمرد و تند سخن گفتن را مایه شک دانست.

آیت الله حجتی، بر آرام و با احترام سخن گفتن تاکید کرد و آن را عاملی مهم در اثرگذاری سخن بر مخاطبان دانست.

امام جمعه موقت کرمانشاه دروغ گفتن را کذب و نسبت دروغ دادن به دیگران را تکذیب دانست و گفت: در هر دو اینها مفاسد زیادی نهفته است و ۴۰ مفسده را برای دروغ برشمرده اند.

وی خودش و دیگران را به تقوا سفارش کرد و از خدواند خواست تا در این راه پرپیچ و خم مومنین را راهنمای و نجات بخش باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه همگان همه چیز را نمی دانند گفت: برای یافتن پاسخ هر موضوعی به کارشناسان و دست اندرکاران آن باید رجوع کرد.

حضور در عراق و سوریه راهکار پیشگیری از تجاوز به کشور است

وی با اشاره به حضور ایران در عراق، افغانستان و سوریه گفت: برخی می نشینند و می گویند به فکر مردم خودتان باشین و مقاومت در سوریه را با سخنان زهرآگین زیر سوال می برند، اما اگر در این زمینه به کارشناس آن مراجعه کنیم برای ما توضیح می دهند و ما را آرام می کنند.

آیت الله حجتی حضور ایرانیان در این کشورها را راهکار پیشگیری از تجاوز به مرزهای ایران دانست.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: حتی شوخی هایی که در موبایل ها در این زمینه انتقال می دهید، خلاف شرع است و باید از اینها اجتناب کرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه تشویق به حضور در اجتماعات را به سه دسته واجب، مستحب و بد تقسیم کرد و حضور در مراسماتی چون نماز جمعه را واجب دانست.

لزوم پرهیز از تشکیل و حضور در مجالس بد و لهو و لعب

وی اعتکاف را یکی از تشکل های خیر دانست و گفت: ملت های دیگر نیز این تشکل ها را داشته اند.

امام جمعه موقت کرمانشاه مجالسی را نیز مجالس بد دانست و گفت: مجالسی چون لهو ولعب، رقص و ... که نامحرمان دور هم جمع می شوند بد است و از تشکیل و حضور در اینگونه مجالس که انسان را به گناه آلوده می کند باید اجتناب کنید.

وی اشاره ای نیز به روز طبیعت داشت و بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

حجتی هم چنین با اشاره به اول رجب، و تولد امام محمدباقر(ع)، گفت: حضرت باقر(ع) ابن الخیر است.

وی اشاره ای نیز به ۱۲ فروردین مصادف با ۳ رجب که شهادت حضرت هادی است داشت و گفت: انشالله در این مجالس خدمتگذار باشیم و از گناه بپرهیزیم.