همه مسئولان برای رفع مشکل اشتغال شهرستان عسلویه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی بدری در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه پس از دعوت به تقوای الهی به چند مورد از صفات مومنین و پرهیزگاران اشاره کرد و اظهارد اشت: مومنین انفاق می کنند چه در سختی وچه در راحتی. انفاق کردن در وجود مومنان ریشه دارد، باید مال و ثروت در راه خدا انفاق کرد.

وی افزود: دومین نشانه مومن این است که خشم خود را فرو می‌خورند خشم و غضب باعث می شود که انسان دست به کار خطرناکی بزند و بلافاصله نیز پشیمان شود. سومین نشانه مومن گذشت است و باید از خطای دیگران گذشت کرد.

امام جمعه موقت عسلویه ادامه داد: ماه رجب ماه ماه استغفار است، ماه رحمت الهی است، از اعمال این ماه روزه گرفتن است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ فروردین روز جهموری اسلامی از ایام الله ملی و مذهبی است، بیان کرد: در این روز حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی فرو ریخت و حکومت الله جایگزین آن شد و ملت ایران با رای قاطع ساختار سیاسی و اجتماعی تغییر داد و جمهوری اسلامی استقرار پیدا کرد.

بدری خاطرنشان کرد: ۱۳ فروردین روز طبیعت است و مردم برای تفریح و تفرج از خانه خارج می‌شوند؛ باید مراقب باشند به طبیعت آسیب وارد نکنند و نیز از گناه و معصیت دوری کنند.

وی با اشاره به اینکه هشتم فروردین سالروز سفر تاریخی و پربرکت رهبر معظم انقلاب به شهر ستان عسلویه است، ادامه داد: این سفر برگ زرینی درتاریخ شهرستان است؛ رهبر انقلاب در این سفر بر رفع نیازهای مردم این منطقه تاکید کردند و آن را جهاد اقتصادی نامیدند.

امام جمعه موقت عسلویه افزود: سخنان رهبری هنوز در گوش ما طنین انداز است. مسئولان کارهایی انجام داده‌اند و نباید دنبال ضعف باشیم اما چند سال از سفر رهبری می گذرد. مسئولان شرکت‌ها چقدر برای رفع نیازهای مردم تلاش کردند؟ آیا به مسایل زیست محیطی و بهداشت و درمان و اشتغال کاری شده است؟ چند سال از سفر رهبری گذشته ولی بیکاری و آلودگی هنوز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید است، تصریح کرد: الان مسئولین به فکر اشتغال افتاده‌اند؛ چقدر جوان تحصیل کرده بیکار داریم؟ بعضی مسئولین به جای امید و تدبیر به مردم ناامیدی می‌دهند و کارها را توجیه می کنند. مردم آگاه هستند. شعار تدبیر و امید کفاف نمی‌کند. مردم این منطقه تا کی باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند؟ در بحث اشتغال نورچشمی‌ها را سرکار می‌برند. افرادی که در آزمون شرکت می‌کنند را به کار نمی‌گیرند ولی با سفارش نماینده فردی را سر کار می‌برند. اگر آزمون می‌گیرند باید کل شهرستان را تحت پوشش دهند ولی نیروهای ارزشی و انقلابی و مذهبی را اخراج می کنند.