مسئولیت شرعی و عقلی حفظ طبیعت/تحقق شعار سال با انتخاب فرد اصلح

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوا اظهار داشت: تقوا سبب تقویت پیوند اجتماعی است.

وی ادامه داد: در حدیثی امام محمدباقر(ع) به شیعیان سفارش کرد؛ ای شیعیان من تقوا و صله رحم را به جا بیاورید، صله رحم ۵ فایده دارد، موجب پاکی و تزکیه اعمال و عبادات می شود، سبب رشد و برکت اموال می شود، بلاها و آفات و گرفتاری ها را برطرف می کند، حساب قبر و قیامت را آسان می کند و مرگ و عجل را به تاخیر می اندازد.

مهم ترین ذکر در ماه رجب ذکر استغفار است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با بیان اینکه ماه رجب ماه مناجات با خدا، ماه برکت و رحمت الهی است، تصریح کرد: اولیای الهی برای عرفان و رسیدن به مقامات برای خودشان سالی تعیین می کنند و آغاز سال شان ماه رجب است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نیز وقتی اعمال ماه ها را می نویسد اول از رجب شروع می کند، گفت: ماه رجب و شعبان دو ماه برای آمادگی جسم و جان انسان برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان است.

وی با تاکید بر اینکه در میان این ماه ها ماه رجب فضیلت بیشتری دارد چون ماه خدا است و ماه شعبان ماه رسول خدا است، افزود: برای ماه رجب اعمال و آدابی وارد شده که هرکس اعمال را انجام بدهد جزو رجبیون قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مهم ترین ذکر در ماه رجب ذکر استغفار است و هرچه می توانید در این ماه استغفار کنید، اظهار داشت: در روایات هم استغفار به شکل های مختلفی نقل شده است.

آیت الله میرعمادی در ادامه با اشاره به روز شنبه ۱۲ فروردین شهادت امام هادی(ع) گفت: شهادت این امام همام را تسلیت می گویم.

۱۲ فروردین روز حکومت «الله» بر «طاغوت» است

وی با بیان اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران این روز به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است، تصریح کرد: مهم ترین اهداف مبارزات سیاسی ائمه اطهار تشکیل حکومت اسلامی و حفظ جامعه اسلامی بوده است؛ امام هادی(ع) نیز در زمان خود این هدف را در مبارزات سیاسی دنبال می کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام هادی(ع) به دنبال این بود اسلام حاکم شود، جامعه اسلامی حفظ شود و مکتب اهل بیت زنده بماند، افزود: این هدف ائمه اطهار در زمان فعلی ما به برکت مجاهدت های امام بزرگوار و خون شهیدان عملی شده است و جمهوری اسلامی ایران به نام «خدا» و «الله» شکل گرفت و در ۱۲ فروردین با رای مردم تصویب شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نعمت بزرگ است و روز ۱۲ فروردین روز حکومت «الله» بر حکومت «طاغوت» است، ادامه داد: حکومت طاغوت از بین رفت و جای آن را حکومت خدا گرفت و این روز، روز عید ملی و مذهبی ما است و باید آن را گرامی بداریم و این ایام الله را یاد کنیم.

مسئولیت شرعی و عقلی حفظ طبیعت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکشنبه ۱۳ فروردین روز طبیعت اظهار داشت: مردم در روز ۱۳ فروردین ماه در دل طبیعت می روند و از فضای آزاد استفاده می کنند و از آب و هوای سالم طبیعت استفاده می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه استفاده از نعمت ها مسئولیت آور هم هست و خداوند هر نعمتی که به ما داده در کنارش مسئولیتی هم داده است، افزود: سلامت طبیعت در این است که درختان را حفظ کنیم و از بین نبریم، در روز ۱۳ فروردین این جمعیت در دل طبیعت قرار می گیرد و اگر بنا باشد هر نفری یک شاخه درخت را بشکند در یک روز ۷۰ میلیون شاخه درخت شکسته می شود.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: اگر هر انسانی یک دانه گیاه را از بین ببرد ۷۰ میلیون گیاه از بین می رود؛ با توجه به وضعیت آب و هوا و گرد و غبار باید طبیعت را حفظ کنیم و اگر می بینیم کسی درختی را قطع می کند امر به معروف و نهی از منکر کنیم و بدانیم حفظ منابع طبیعی یک وظیفه شرعی و عقلی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب نیز بر حفظ طبیعت تاکید دارند و باید حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را به عنوان فرهنگ خود بدانیم و توجه کنیم که درخت مظهر حیات است و انسان و حیوانات و به وسیله این درختان زنده هستند.

انتخابات و تحقق اقتصاد مقاومتی دو امر اساسی در سال ۹۶

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بعد از تعطیلات طولانی، کشور برای دو امر اساسی باید آماده شود یکی انتخابات و دوم تولید و اشتغال، اظهار داشت: همت مردم و مسئولین امسال باید روی این دو موضوع باشد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در انتخابات سه هدف اصلی را دنبال می کنیم، تصریح کرد: اولین هدف مسئله مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به عنوان عامل قدرت و وحدت است، دومین هدف برگزاری انتخابات سالم با رعایت کامل و به دور از تنش، تفرقه، اختلاف و رقابت های منفی است.

وی یادآور شد: به ویژه در انتخابات شوراهای اسلامی افراد توجه کنند اخلاق را رعایت کنند و وعده های دروغ ندهند، برخی ادعا می کنند اگر رای بدهید ۵ کارخانه درست می کنم در حالیکه این امر در توان اعضای شورای شهر نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شعور و درک مردم بالا است و باید جلوی این افراد بایستند و مانع از دروغگویی افراد شوند، افزود: انتخابات باید صحیح و اخلاقی برگزار شود.

تحقق شعار سال با انتخاب فرد اصلح اتفاق می افتد

آیت الله میرعمادی هدف سوم را انتخاب فرد اصلح یعنی کسی که به درد جامعه بخورد دانست و افزود: در انتخابات ریاست جمهوری باید فرد اصلح را انتخاب کنیم، کسی که دنبال تولید و اشتغال و سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد و به بیکاری توجه کند.

وی ادامه داد: فرد اصلح کسی است که انگیزه داشته باشد، پرتحرک و کارآمد باشد؛ انسان های کاردان و با برنامه و انقلابی باید انتخاب شوند و شاخص های فرد اصلح را در خطبه های نماز جمعه بیان خواهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در انتخابات شوراها هم همینطور است و شهر عمران و آبادانی و افرادی که برنامه داشته باشند را می خواهد، اظهار داشت: باید معیارهای صحیح را مد نظر قرار بدهیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امسال سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است و این نامگذاری باتوجه به نیاز اصلی کشور است، تصریح کرد: نیاز امروز ما اشتغال و رفع بیکاری است و تحقق شعار سال با انتخاب فرد اصلح اتفاق می افتد.

آیت الله بروجردی افتخار جهان اسلام است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ۱۰ فروردین سالروز وفات بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله بروجردی اشاره کرد و اظهار داشت: این شخصیت الهی و مرجع جهانی نه تنها افتخار مردم لرستان بلکه افتخار جهان اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آیت الله بروجردی استوانه دین و معرف مکتب اهل بیت و بنیان گذار تقریب بین مذاهب بوده است، افزود: خدمات آیت الله بروجردی جهانی بوده است و جهان از وجود ایشان بهره مند شده است و هنوز هم شاگردان و آثار و برکات ایشان همچون نور تابان موجب بهره مندی مسلمانان است.