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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

استاندار بوشهر:

راه‌های خسارت‌دیده استان بوشهر ترمیم و بهسازی می‌شوند

راه‌های خسارت‌دیده استان بوشهر ترمیم و بهسازی می‌شوند

بوشهر - استاندار بوشهر با اشاره به خسارت‌های وارد شده به راه‌های استان بر اثر بارندگی‌های اخیر، گفت: راه‌های خسارت‌دیده استان ترمیم و بهسازی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر جمعه در بازدید از جاده روستاهای خط میانی بخش آبدان اظهار داشت: بر اثر جاری شدن سیل شاهد ورود خسارت‌هایی به راه‌های استان بوشهر بودیم.

وی از جبران خسارت‌های بر جای مانده از سیل در راه‌های استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در شهرستان دیر شاهد مشکلاتی هستیم و امروز بازدیدی از وضعیت این خسارت‌ها داشتیم و امیدواریم در سریع‌ترین زمان جبران شود.

استاندار بوشهر ضمن تقدیر از عوامل راهداری که در مدت تعطیلات به خدمت رسانی به مردم پرداخته اند، قول ویژه نسبت به تامین اعتبار و تکمیل راه میانی تا مرکز شهرستان و ترمیم و بهسازی مسیرهای خسارت دیده را داد.

سالاری به همراه باستی معاون امور عمرانی استانداری، علم مدیر کل راهداری و زارعی مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان از راه روستاهای خط میانی بخش آبدان که پس از بارندگی‌های اخیر خسارت دیده بود بازدید کرد.

کد مطلب 3941932

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