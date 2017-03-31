به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر جمعه در بازدید از جاده روستاهای خط میانی بخش آبدان اظهار داشت: بر اثر جاری شدن سیل شاهد ورود خسارت‌هایی به راه‌های استان بوشهر بودیم.

وی از جبران خسارت‌های بر جای مانده از سیل در راه‌های استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در شهرستان دیر شاهد مشکلاتی هستیم و امروز بازدیدی از وضعیت این خسارت‌ها داشتیم و امیدواریم در سریع‌ترین زمان جبران شود.

استاندار بوشهر ضمن تقدیر از عوامل راهداری که در مدت تعطیلات به خدمت رسانی به مردم پرداخته اند، قول ویژه نسبت به تامین اعتبار و تکمیل راه میانی تا مرکز شهرستان و ترمیم و بهسازی مسیرهای خسارت دیده را داد.

سالاری به همراه باستی معاون امور عمرانی استانداری، علم مدیر کل راهداری و زارعی مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان از راه روستاهای خط میانی بخش آبدان که پس از بارندگی‌های اخیر خسارت دیده بود بازدید کرد.