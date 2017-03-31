شمار مسافران نوروزی مقیم در مازندران از ۱۰ میلیون نفر - شب گذشت

مهران حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقامت ۱۰ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۲۱ نفر شب مسافر نوروزی در استان تا ۱۰ فروردین ماه سال جاری گفت: از این میزان دو میلیون و ۴۲۲ هزار نفر شب در روستاهای استان اقامت کرده اند.

وی شمار کرایه سواری های ورودی به استان را ۱۶ هزار و ۱۳۸ دستگاه و اتوبوس ورودی به استان را دو هزار و ۸۸۷ دستگاه اعلام کرد و افزود: ۳۴ هزار و ۵۳۷ گشت راهداری، انتظامی و امدادی و چهار هزار و ۳۰۱ بازدید نظارتی تاسیساتی صورت گرفته است.

حسنی با بیان اینکه در ایام نوروز ۱۶۴ تذکر به واحدهای متخلف پذیرایی و اقامتی داده شده است، اظهار داشت: ۱۸ هزار بازدید نظارتی در سطح شهر توسط بازرسانی شهرداری ها و ۱۲ هزار و ۸۳۸ بازدید نظارتی از اماکن عمومی صورت گرفته است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران، با اشاره به کشف هشت هزار و ۹۷۷ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف شده در استان گفت: ۳۷ واحد به دلیل تخلفات بهداشتی تعطیل شدند.

وی مجموع گشت های انتظامی، راهور پلیس راه و همیاران پلیس را ۱۹ هزار و ۴۸۶ اعلام کرد و گفت: ۱۲ هزار و ۲۸۲ بازدید از صنوف صورت گرفته و ۱۱ هزار و ۵۲۹ نفر نیز از موزه های استان بازدید کردند.