برگزاری انتخابات پرشور لازمه حفظ مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مسجد امام خمینی(ره) این شهر بابیان اینکه ۱۲فروردین روز اثبات جمهوری اسلامی به جهانیان به شمار می رود، ابراز داشت: پاسخ آری۹۸.۲درصد مردم به نظام جمهوری اسلامی به خوبی گواه این است که مردم از ظلم و ستم پادشاهی به تنگ آمده و خواهان رسیدن به عزت و سربلندی هستند که در این بین رسیدن به مردم سالاری دینی موهب الهی به شمار می رود که باید همه اقشار مختلف جامعه برای حفظ دستاوردهای آن همه جانبه کوشا باشند.

وی ضمن تاکید بر اینکه حفظ دستاوردهای انقلاب با شعار محقق نخواهد نشد، گفت: باید توجه داشت امروزچشم بیگانگان به انتخابات ایران دوخته است تا با بهره گیری از آن بتوانند ارزش های ما را بی ارزش جلوه دهند که حضور حداکثری مردم در انتخابات می تواند پاسخ قاطع و کوبنده مردم به استکبار باشد و از سوی دیگر باید در انتخاب فردی که ازنظر مدیریت شایسته است با هوشیاری عمل کرد.

امام جمعه سمنان با اشاره به شعار سال ضمن بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت از کالای ایرانی است، ابراز داشت: جنگ امروز نبرد اقتصادی است که باید با حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی به منویات رهبر معظم انقلاب جامعه عمل پوشانید چرا که با اتخاذ این روش از وابستگی به کشورهای بیگانه بی نیاز خواهیم شد و با اقتصاد پویا راه از ورود کالای قاچاق جلوگیری می شود.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: آمریکا با بدعهدی های خود به دنیا ثابت کرد که همواره در صدد نفوذ و پیاده کردن اهداف شوم خود است لذا زمانی که گزینه های نظامی را بی ثمر دید کوشید تا با اعمال تحریم ها ما را به خود وابسته نگه دارد که در این بین تنها اقدامی که می تواند در راستای رونق اقتصادی انجام داد حمایت از تولید داخل است و مسئولان باید در تصمیم های خود به گونه ای رفتار کنند تا همه افراد با خرید از تولیدکننده ایرانی بتوانند در شکوفایی اقتصاد سهمی را ایفا کنند.

وی با اشاره به ۱۳فروردین روز طبیعت، افزود: تخریب طبیعت خلاف شرع و قانون محسوب می شود و امیدواریم با تکیه بر آموزه های دینی بتوان با جلوگیری از تخریب طبیعت در راستای حفظ عرصه های طبیعی گام برداشت چرا که نقل شده صدمه زدن به شاخه درخت مانند شکستن بال فرشتگان است.