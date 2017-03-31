به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: روز جمهوری اسلامی در پیش است. روز بزرگی است. امام فرمود از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست. بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تبدیل می شود با رای مردم و با ۹۸ درصد آرا که خیلی مهم است. چون جمهوری اسلامی بر خلاف دشمنان خدا حرکت می کند آنها می خواهند نباشد.

وی بیان کرد: دشمنان از راه های مختلف وارد می شود تا نابود شود که رهبر انقلاب در حرم امام رضا(ع) به آن اشاره کرد، دشمنان سعی دارند نظام اسلامی را ناکارآمد نشان دهند. رهبر فرمود این خلاف واقعیت است. کمبودهایی داریم، بیکار و فقیر و جوانان مجرد داریم که نباید باشد. این ضعف‌های مربوط به مدیریت کشور است. هر جا مدیر انقلابی و فعال داشته باشیم کار پیش رفته و هر جا غیر انقلابی بوده کار عقب گرد داشته است.

امام جمعه آبدان تاکید کرد: در زمینه بهداشت و آب مشکلاتی داریم. با مدیر انقلابی همه مشکلات حل می شود. در آبدان چقدر از بی مدیریتی مسئولان زجر می‌کشید، از وزیر جهاد کشاورزی تا دیگران. یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند مدیریت درستی داشته باشند. نکند برخی مسئولان مهره دشمن باشند که اینگونه عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات به نیروی ماهر و جوان نیاز است که ما داریم، منابع طبیعی نیاز دایم که کشور ما از ثروتمندترین کشورهای دنیا است، روی زمین و زیر زمین پر از منابع طبیعی است. سرمایه هم داریم، صندوق توسعه ملی می تواند سرمایه لازم را تامین کند. طبق قانون هر ساله باید بخشی از پول نفت به این صندوق واریز شود.

حمیدی‌نژاد افزود: رئیس جمهور می گوید به ما اجازه استفاده از صندوق توسعه ملی نمی‌دهند، ایشان فکر می کند این صندوق یک قلک است که هر وقت خواست از آن بردارد و استفاده کند. سرمایه این صندوق باید برای رونق اقتصاد استفاده شود و بخش خصوصی از آن استفاده شود نه دولت برای کمبود مخارج خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: چهار سال امام جامعه اینهمه بر اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند ولی همچنان کاری نمی‌شود. چرا مسئولین حیا نمی‌کنند، سال گذشته در زمینه اقتصادی کاری نکرد، یا نمی توانند یا نمی خواهند. اگر نمی‌خواهند یعنی درد مردم و خواسته رهبری برای آنها مهم نیست، فقط ریاست می خواهند که این بسیار زشت است، امیدواریم از سر ناتوانی باشد که عمل نکرده اند.

امام جمعه آبدان افزود: مردم ببینند کسی که انتخاب می‌کنند کیست، تمام ثروت و آبرو کشور در اختیار اوست. اگر حرفی بزند که دشمن امیدوار شود دشمن وارد کشور شده و به ناموس ما تجاوز می کند. امور خارجه ما با ابهت نباشد دشمن بر ما مسلط می شود.

وی گفت: رهبری فرمود در انتخابات دخالت نمی‌کنم، اما هر کس بخواهد در نتیجه انتخابات مردم دخالت کند در مقابل او می‌ایستم. همانگونه که در سال های ۷۶ و ۸۴ و ۸۸ در مقابل معارضین ایستادم. در سال‌های قبل بر رهبر فشار وارد کردند که انتخابات را باطل کند، امام در مقابل آنها ایستاد و باز هم می‌ایستد. مردم به افرادی که نامزد می‌شوند دقت کنند، کسی را انتخاب کنند که دیدگاه و خط او به رهبری نزدیک باشد.

حمیدی‌نژاد اضافه کرد: مدیریت شهر به دست شورای اسلامی است، دوستی و فامیلی و طایفه‌گری را کنار بگذارید، کسی که متدین و انقلابی باشد انتخاب کنید تا به ما خدمت کند.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی فرمود: تلخی‌های سال گذشته مربوط به زندگی مردم بود و با تمام وجود این تلخی‌ها را حس کردم. اما رئیس جمهور به درد مردم اشاره‌ای نکرد، چون حس نمی‌کند.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: راه‌حل‌های امام این است که اقتصاد را به مردم واگذار کنید،‌ واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شود حرام شرعی است، بر اساس آمار جدید گمرک دولت واردات کالاهای چینی در این چند سال دو برابر دولت قبل بوده است، آن هم کالاهایی که به وفور در کشور تولید می شود. آیا اشتغال جوانان برای شما مهم است؟ می گویند از دولت انتقاد نکنید.

وی اظهار داشت: رهبر فرمود مردم باید مطالبه‌گر باشند و از دولت بخواهند. اگر مردم بخواهند دولت نمی‌تواند راه دیگری برود. جلوی باندهای قاچاق را از مبادی رسمی کشور بگیرید، نه جوانی که برای نان خانواده جنسی را جابجا می کند. سفارش امام این است که جنس داخلی مصرف کنید.این کار به دست شما مردم است.