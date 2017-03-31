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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان:

کارخانه «فرو آلیاژ» ازنا فعالیت خود را از سر گرفت

کارخانه «فرو آلیاژ» ازنا فعالیت خود را از سر گرفت

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از فعالیت مجدد کارخانه فرو آلیاژ ازنا با هماهنگی محیط‌زیست خبر داد.

مهرداد فتحی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کارخانه فرو آلیاژ شهرستان ازنا با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست فعالیت خود را دوباره آغاز کرد، اظهار داشت: برابر گزارشات واصله درخصوص آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه فروآلیاژ ازنا، همکاران اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا از فعالیت این واحد بازدید کردند.

وی تصریح کرد: براساس گزارش این کارشناسان کارخانه مذکور پس از چند ماه تعطیلی با هماهنگی اداره محیط زیست شهرستان ازنا فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: در شروع فعالیت این کارخانه به دلیل غیرقابل اجتناب بودن استک های آن تا زمان پایدار شدن سوخت کوره ها باز بوده و به استناد نتیجه آنالیزهای صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد خروجی های این واحد در حد استاندارد های زیست محیطی است.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه با توجه به نظارت به عمل آمده هم اکنون فعالیت این واحد هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد، تصریح کرد: این واحد دارای سیستم پایش آنلاین است و این سیستم امکان رصد و نظارت شبانه روزی بر خروجی های این واحد صنعتی را فراهم کرده است.

کد مطلب 3941956

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