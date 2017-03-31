مراجعات مردمی به پلیس ۱۱۰ در استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم دشتیان بیان کرد: در سال جاری از جمع کل ۳۴۷ هزار و ۸۸۲ تماس با مراکز ۱۱۰ استان، تعداد ۱۷۳ هزار و ۹۴۱ تماس معادل ۵۰ درصد در خصوص راهنمایی و ارشاد بوده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در ۱۵ درصد تماس‌های دریافتی پلیس سریعا در صحنه حضور داشته عنوان کرد: ۱۵ درصد تماس های دریافتی نیز غیرقابل رسیدگی و ایجاد مزاحمت برای پلیس بوده است.

وی با اشاره به اینکه تلفن ۱۱۰ سریع ترین راه ارتباطی مردم با پلیس است گفت: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت تماس شهروندان است.