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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان بوشهر:

مراجعات مردمی به پلیس ۱۱۰ در استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت

مراجعات مردمی به پلیس ۱۱۰ در استان بوشهر ۱۵ درصد افزایش یافت

بوشهر- معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: طی مدت یکسال گذشته ۳۱۳ هزار و ۸۸۱ مراجعه حضوری و تماس تلفنی با مراکز ۱۱۰ استان برقرار شده که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم دشتیان بیان کرد: در سال جاری از جمع کل ۳۴۷ هزار و ۸۸۲ تماس با مراکز ۱۱۰ استان، تعداد ۱۷۳ هزار و ۹۴۱ تماس معادل ۵۰ درصد در خصوص راهنمایی و ارشاد بوده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در ۱۵ درصد تماس‌های دریافتی پلیس سریعا در صحنه حضور داشته عنوان کرد: ۱۵ درصد تماس های دریافتی نیز غیرقابل رسیدگی و ایجاد مزاحمت برای پلیس بوده است.

وی با اشاره به اینکه تلفن ۱۱۰ سریع ترین راه ارتباطی مردم با پلیس است گفت: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت تماس شهروندان است.

کد مطلب 3941958

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