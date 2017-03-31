افزایش ۱۲۸ درصدی کشفیات جرایم جنایی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی با بیان اینکه ۹۳ درصد سرقت ها و جرایم اقتصادی در سطح استان کشف شده است گفت: سرقت‌ها از جمله سرقت موتورسیکلت، سرقت لوازم و قطعات، داخل خودرو، سرقت اماکن، سرقت منزل و کلاهبرداری بیشترین شاخص را به خود اختصاص داده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان عنوان کرد: افزایش۱۴۲ درصدی در کشف محموله های قاچاق با ارزش ریالی بالای ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش ۸۸ درصدی در کشف محموله های قاچاق با ارزش ریالی بالای ۱۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات شاخص پلیس آگاهی استان بوده است.

سرهنگ شجاعی خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح استان کشف شده که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده اند.