بازدید هیئت نظامی روس از مرز پاکستان با افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش پاکستان اعلام کرد، هیئتی نظامی از ارتش روسیه از مناطق عشایری وزیرستان شمالی و جنوبی مرز پاکستان با افغانستان بازدید کرده است.



هیئت روسی در این بازدید موفقیت‌های ارتش پاکستان در مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در وزیرستان شمالی را به مسئولان آنان تبریک گفت. همچنین گزارشی از اقدامات انجام گرفته در راستای مبارزه با تروریسم و سیاست های کنترل مناطق مرزی به هیئت روسی ارائه شد.



این نخستین بار است که یک هیئت از ارتش روسیه از این مناطق بازدید می کند. ارتش روسیه چند ماه گذشته رزمایش مشترکی با ارتش پاکستان برپا کرده بود. روسیه، پاکستان را برای شرکت در نشست افغانستان که ۱۴ آوریل در مسکو برگزار خواهد شد دعوت کرده است.