به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه کرمان اظهار کرد: ۱۲ هزار یمنی بی گناه به شهادت رسیده و این در حالی است که سران عرب حرفی نمی زنند.

وی افزود: سران عرب متوجه شده اند که تنها راه حل برطرف کردن مشکلات منطقه تعامل با ایران است به گونه ای که در جلسات متعدد این موضوع را مطرح می کنند.

حجت الاسلام قاسمی زاده ضمن تبریک سال نو و تحول انسان ها در سال جدید، عنوان کرد: باید انسان ها با ورود به سال جدید در اعمال و رفتار خود تغییر ایجاد کنند لذا باید علم و دانستنی هایش نسبت به گذشته بیشتر شود تا انسانی متحول باشد.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: تحول انسان ها بدون کسب علم و دانش امکان پذیر نیست و این امر با مطالعه و علم افزایی موثر است.

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده با اشاره به اینکه ۱۲ فروردین ماه روز جمهوری اسلامی نام نهاده شده است، افزود: در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۵۸ همه پرسی به دعوت امام خمینی (ره) در سراسر اسران برگزار شد و حکومت جمهوری اسلامی با رای ۹۸.۲ درصدی پایه گذاری شد.

وی حکومت اسلامی را به واسطه وجود رهبری و ولایت فقیه عزتمند دانست و گفت: خیلی از انقلاب ها در جهان دوام نداشته است اما انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و استقرار نظام اسلامی دارای عزت، اقتدار، وحدت و امنیت است.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده کشور بیکار هستند، گفت: کاهش بیکاری با افزایش تولید ملی محقق می شود و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری اگر به مسئله بیکاری در کشور توجه نشود، این موضوع می‌تواند به یک آفت بزرگ در کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع معضل بیکاری در جامعه دولت باید برای تهیه و تولید کالاهای اساسی در داخل برنامه ریزی کند.

وی به اقدامات خوب استاندار کرمان در راستای مرمت آثار تاریخی استان اشاره کرد و گفت: درصد گردشگران داخلی در استان کرمان افزایش پیدا کرده است.