توجه به تولید و اشتغال تکلیف اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با تبریک ایام نوروز و اشاره به شعار سال جاری تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری توجه به تولید و اشتغال را راهکاری برای رفع مشکلات در کشور دانست.

وی افزود: در سال قبل با بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان بسته اقتصادی بیش از هزار و ۸۱ واحد تولیدی و اقتصادی کوچک فعال شدند و باید توجه به تولید و اشتغال را سرلوحه کاری قرار دهیم.

وی با تاکید بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه به اقتصاد مقاومتی می توانیم مقابل تهدیدهای دشمنان بایستیم و از صحنه خارج نشویم و باید به اقتصاد مقاومتی اهمیت دهیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین با اشاره به بازشدن راه مناسک حج از تلاشهای سازمان حج و زیارت و مذاکراتشان در این راستا تقدیر کرد و در عین حال به دشمنی آمریکا و عربستان با ایران اشاره و اضافه کرد: آمریکا با پول عربستان با ایران دشمنی می کند و در عین حال دشمنی عربستان بدتر از آمریکا است.

امام جمعه ساری، همچنین به تحریم ها و تهدیدهای دشمنان و آمریکا برای نقض برجام اشاره و اضافه کرد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و خواب آنان برای تضغیف توان موشکی ایران نیز تعبیر نخواهد شد.

آیت الله طبرسی در بخشی از سخنانش با گرامیداشت روز ۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی یادآور شد: باید قدردان انقلاب اسلامی و نظام مقدس باشیم.