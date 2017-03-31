حمایت ترامپ از درخواست مشاور امنیت ملی پیشین خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، «دونالد ترامپ» در پیامی توئیتری از درخواست «مایک فلین» مشاور امنیت ملی پیشین خود حمایت کرد.

«مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که به دلیل جنجال بر سر تماس‌ها با روسیه کناره‌گیری کرده، اعلام کرده در صورت اعطای مصونیت قضایی، حاضر به همکاری برای تحقیق در خصوص ارتباطات احتمالی کارزار دونالد ترامپ با مسکو است.

ترامپ در این خصوص در توئیتر خود نوشت: فلین باید درخواست مصونیت کند چون که این یک شکار ساحره (بهانه ای برای شکست بزرگ انتخاباتی) توسط رسانه ها و دموکرات ها است.

«مایکل فلین» اولین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ که از مشاوران او در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بوده، به دنبال جنجال بر سر آنچه «دروغگویی درباره تماس‌های تلفنی با سفیر روسیه در آمریکا» خوانده شد، از سمتش استعفا داد.

گفتنی است، «جو بایدن» معاون رئیس جمهور سابق آمریکا امروز در سخنانی در دانشگاه پنسیلوانیا بر لزوم بزرگ شدن «دونالد ترامپ» و پایان دادن به انتشار توئیت توسط وی تاکید کرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا که از وی پرسید اگر شما بخواهید به ترامپ توصیه ای بکنید، آن توصیه چه خواهد بود؟ گفت: می گویم بزرگ شو.