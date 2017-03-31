اسپوتنیک: ایران در حال بررسی خرید هواپیما و بالگردهای روسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر شاروف» مدیرعامل شرکت صادرات ایران و روسیه به اسپوتنیک گفت: به حضور هواپیماهای سوخو سوپرجت در ایران امیدوارم.
وی تأکید کرد: با وجود اینکه ایرباس و بوئینگ قراردادهایی را با تهران امضا کرده اند، اما تاکنون تنها سه فروند از ۱۸۰ ایرباس وعده داده شده به ایران تحویل شده است و در رابطه با بوئینگ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
شاروف افزود: از سرگیری گفتوگوها برای خرید هواپیماهای سوخو سوپرجت۱۰۰ توسط طرف ایرانی به این معناست که طرف روس آمادگی دارد تا در مدت زمانی کمتر از شرکتهای غربی هواپیماهای خود را در اختیار ایران قرار دهد.
مدیرعامل شرکت صادرات ایران و روسیه همچنین تأکید کرد: هواپیماهای ما هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت بسیار مناسب تر و بهتر از هواپیماهای غربی است.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای غربی به لحاظ تأمین اعتبار و بیمه از شرایط بهتری برخوردارند، ادامه داد: چون غربیها داراییهای ایران را در توقیف خود دارند بنابراین هیچ مشکلی در تأمین هواپیماهای ثبتشده در غرب ندارند.
بنابر این گزارش؛ گفتوگوها درباره تحویل احتمالی هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت۱۰۰ به ایران از اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است.
گفتنی است؛ سوخو سوپر جت۱۰۰ یک هواپیمای مسافربری جت منطقهای در دسته ۷۵ تا ۹۵ صندلی است که اولین پروازشا در ۱۹ مه ۲۰۰۸ و اولین پرواز مسافربری تجاری آن توسط خط هوایی آرماویا از ایروان به مسکو انجام شد.
لازم به ذکر است؛ ولادیمیر پوتین روز سهشنبه همزمان با دیدار حسن روحانی در مسکو اعلام کرده بود که گفتوگو درباره صادرات هواپیماهای سوخو سوپرجت۱۰۰ و همچنین بالگردهای پزشکی به ایران در جریان است.
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