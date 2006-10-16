پلي كلينيك تخصصي هلال احمر ايران در كشور كمور افتتاح مي شود

معاون درمان و توانبخشي جمعيت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: به دنبال امضاي تفاهم نامه هاي مشترك جمعيت هلال احمر ايران با جمعيت هلال احمر جمهوري اتحاديه اسلامي كمور جهت راه اندازي مركز درماني توافق شد.

دكتر سيد احمدي موسوي گفت: در اين راستا 20 تن دارو ، تجهيزات پزشكي ، تجهيزات غير پزشكي و مواد مصرفي از سوي هلال احمر ايران به كمور ارسال شد. ضمن اينكه از طرف دولت كمور مقرر شد تا ساختماني مناسب براي راه اندازي مركز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر ايران قرار گيرد.

وي با بيان اينكه اين پلي كلينيك قابليت ارتقاي سطح تخصصي به دي كلنيك را داراست ، در رابطه با بخش هاي اين مركز درماني اظهار داشت: پلي كلينيك تخصصي هلال احمر ايران در كمور شامل بخش هاي پزشك عمومي ، پزشكان متخصص ، دندانپزشكي ، تزريقات ، پانسمان و سرم تراپي ، اورژانس سرپايي ، اطاق عمل جراحي سرپايي ، آزمايشگاه ، داروخانه و بخش واكسيناسيون خواهد بود.

معاون درمان و توانبخشي جمعيت هلال احمر با اشاره به ارايه خدمات شايسته و ارزشمند در مراكز درماني هلال احمر ايران در 15 كشور دنيا ، اظهار اميدواري كرد: به دنبال پاسخ به درخواست هاي مكرر بسياري از كشورها براي راه اندازي اين گونه مراكز درماني ، مراكز و درمانگاه هاي تخصصي كارآمد از سوي هلال احمر ايران در كشورهاي محروم و فقير دنيا به لحاظ كمي و كيفي گسترش يابد.