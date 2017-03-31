السیسی و عبدالله دوم برای دیدار با ترامپ به واشنگتن می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور مصر و پادشاه اردن، هفته آینده برای دیدار و گفت وگو با رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن می روند.

بنابر اعلام اسپایسر، «عبدالفتاح سیسی» روز دوشنبه و «ملک عبدالله دوم» روز چهارشنبه میهمان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خواهند بود.

این بیانیه نشان می‌دهد که روابط دوجانبه، مبارزه با داعش و مسائل خاورمیانه از جمله محورهای مورد بحث در این نشست‌ها خواهد بود.

سردرگمی متحدان آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا پس از روی کار آمدن ترامپ و نزدیکی معنادار مصر به روسیه به ویژه در رابطه با مسئله سوریه، می تواند از مهمترین دلایل این سفرها باشد.