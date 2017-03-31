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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۰۸

سخنگوی کاخ سفید:

السیسی و عبدالله دوم برای دیدار با ترامپ به واشنگتن می روند

السیسی و عبدالله دوم برای دیدار با ترامپ به واشنگتن می روند

شان اسپایسر اعلام کرد که رئیس‌جمهور مصر و پادشاه اردن، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برای دیدار و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور مصر و پادشاه اردن، هفته آینده برای دیدار و گفت وگو با رئیس‌جمهور آمریکا به واشنگتن می روند.

بنابر اعلام اسپایسر، «عبدالفتاح سیسی» روز دوشنبه و «ملک عبدالله دوم» روز چهارشنبه میهمان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خواهند بود.

این بیانیه نشان می‌دهد که روابط دوجانبه، مبارزه با داعش و مسائل خاورمیانه از جمله محورهای مورد بحث در این نشست‌ها خواهد بود.

سردرگمی متحدان آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا پس از روی کار آمدن ترامپ و نزدیکی معنادار مصر به روسیه به ویژه در رابطه با مسئله سوریه، می تواند از مهمترین دلایل این سفرها باشد.

کد مطلب 3942041

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