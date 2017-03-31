علیپور به دیدار نهایی راه یافت/ ایرانی ها در انتظار ۵ مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۸۷۲ کاراته کا از ۷۷ کشور به میزبانی امارات در شهر دبی آغاز شد. در رقابتهای نوبت صبح کاتاروها به میدان رفتند که ابوالفضل شهرجردی و نگین باقری در کاتای انفرادی و تیم های ملی و شهرداری تبریز در کاتای تیمی با رسیدن به دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز مبارزه خواهند کرد.

در نوبت عصر هم مبارزات بخش کومیته انفرادی آغاز شد. در وزن ۶۰- کیلوگرم امیرمهدیزاده در حالی که با پیروزی مقابل حریفانی از اسلواکی، بوتوسوانا، کره جنوبی، علی صفدریان از ایران و لیتوانی به نیمه نهایی رسیده بود، در این مرحله مقابل «کایا ایکات» از ترکیه بازنده شد و به دیدار رده بندی راه یافت تا برای کسب مدال برنز روز یکشنبه به روی تاتامی برود. میعاد یاری، مجید حسن نیا و مصطفی روستا دیگر کاراته کاهای ایران در این وزن بودند که از رسیدن به مدال بازماندند.

اما در وزن ۶۷- کیلوگرم، رضا عنایتی عضو تیم ملی کاراته کشورمان بعد از برتری مقابل «ریچارد براتکا» از اسلواکی، «دایلین مورکرک» از هلند و «کمیل سالائوف» از روسیه، در مبارزه با «بادر التیوبی» از عربستان از ناحیه کتف به شدت آسیب دید و با نتیجه یک بر صفر یاخت. او در ادامه بدلیل شدت آسیب دیگر منتظر نتیجه ورزشکار عربستانی نشد و از ادامه مبارزات انصراف داد.



سعید احمدی دیگر ملی پوش ایران در این وزن ابتدا «سرگئی بالاکوف» روس را ۶ بر ۰ از پیش رو برداشت و در ادامه و در مبارزه پرافت و خیز با نتیجه ۹ بر ۷ به «سلطان الزهرانی» از عربستان باخت و در ادامه نماینده عربستان به فینال نرسید تا احمدی هم از دور رقابت ها کنار برود.



در این وزن ۸ کاراته‌کای ایرانی هم حضور داشتند که رابرت اواکیان، امیربهادر یاری،محمدجواد معمار حسن آبادی،دادیاررهنما، علی گلابی، هامون درفشی و امیرحسین سهرابی از دست یابی به مدال بازماندند اما سعید علیپور به دیدار نهایی راه یافت.وی با پیروزی مقابل کاراته کاهایی از امارات، الجزایر، لوکزامبورگ، کامرون، روسیه و عربستان فینالیست شد. بدین ترتیب فینال وزن ۶۷- کیلوگرم بین یونان و ایران برگزار می شود.



در وزن ۵۰- کیلوگرم، نسرین دوستی عضو تیم ملی کشورمان در دو مبارزه ابتدایی مقابل رقبایی از اوکراین و کرواسی پس از تساوی با رای داوران برنده شد و در سومین مبارزه نتیجه را ۳ بر صفر به «بنیتا پلانک» از اتریش دارنده مدال برنز جهان واگذار کرد و در گروه شانس مجدد ابتدا «دیگه بوگر» از آلمان را ۷ بر صفر برد اما در ادامه به «سویل باس» از ترکیه در هانتی باخت و از دور رقابت ها کنار رفت.



زهرا طرازپور دیگر کاراته‌کای تیم ملی ایران نیز ابتدا «شوانگ» از چین تایپه را شکست داد و سپس به «النا استپانوا» از روسیه باخت و از دور رقابت ها کنار رفت. نماینده روسیه برنز جهان، مدال نقره و برنز مسابقات قهرمانی اروپا و مدال طلای کاراته وان را در کارنامه داشت.



همچنین ۴ کاراته‌کای ایرانی نیز در این رقابت ها حضور داشتند که هر ۴ نفر از دور مسابقات کنار رفتند. سارا بهمن یار، فاطمه قاسمی،سحر شیروانی و سحر کرجی با شکشت مقابل رقبایی خود کاری از پیش نبردند.ترکیه و اتریش فینالیست های این وزن شدند.

این رقابتها فردا یکشنبه در سایر مبارزات اوزان کومیته انفرادی پیگیری می شود.



پیکارهای فینال این دوره از مسابقات و مبارزات مدال برنز روز یکشنبه (۱۳ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.