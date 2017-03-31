عباس نعمت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا امروز یک میلیون و ۹ هزار و ۸۴۵ نفر-شب مهمان نوروزی در ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان پذیرش شدند.

رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش خوزستان افزود: ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان در ایام نورز امسال با آمادگی یک هزار و ۱۲۰ مدرسه در قالب ۱۱ هزار کلاس درس پذیرای مسافران نوروزی است.

وی تصریح کرد: ۴۰ پایگاه اسکان مهمان نوروزی در خوزستان راه اندازی شده و سه هزارنیروی اجرایی در سراسر استان به خدمات رسانی در حوزه مسافران نوروزی مشغول هستند.