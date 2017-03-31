  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۵۳

رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش خوزستان:

مهمانان نوروزی آموزش‌وپرورش خوزستان از مرز یک‌میلیون نفر-شب گذشت

مهمانان نوروزی آموزش‌وپرورش خوزستان از مرز یک‌میلیون نفر-شب گذشت

اهواز ـ رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش خوزستان گفت: آمار اسکان مهمانان نوروزی در ستاد آموزش و پرورش خوزستان از مرز یک میلیون نفر- شب گذشت.

عباس نعمت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا امروز یک میلیون و ۹ هزار و ۸۴۵ نفر-شب مهمان نوروزی در ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان پذیرش شدند.

رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش خوزستان افزود: ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان در ایام نورز امسال با آمادگی یک هزار و ۱۲۰ مدرسه در قالب ۱۱ هزار کلاس درس پذیرای مسافران نوروزی است.

وی تصریح کرد: ۴۰ پایگاه اسکان مهمان نوروزی در خوزستان راه اندازی شده و سه هزارنیروی اجرایی در سراسر استان به خدمات رسانی در حوزه مسافران نوروزی مشغول هستند.

کد مطلب 3942062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها