نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی کالاها از ۱۲ تا۱۸فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی انواع کالاها از ۱۲فروردین تا ۱۸ فروردین ماه سال جاری در گمرکات سراسر کشور را اعلام کرد.
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تاریخ اعتبار از ۱۳۹۶/۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۱/۱۸ نرخ رسمی ارز
|
دلار آمریکا USD
|
۳۲۴۱۸
|
یورو EUR
|
۳۵۰۶۰
|
پوند انگلیس GBP
|
۴۰۲۳۱
|
۱۰۰ ین ژاپن JPY۱۰۰
|
۲۹۱۳۹
|
فرانک سوئیس CHF
|
۳۲۶۷۱
|
دلار کانادا CAD
|
۲۴۲۰۴
|
دلار استرالیا AUD
|
۲۴۷۸۵
|
کرون نروژ NOK
|
۳۸۰۵
|
کرون سوئد SEK
|
۳۶۷۰
|
کرون دانمارک DKK
|
۴۷۱۲
|
درهم امارات متحده عربی AED
|
۸۸۲۷
|
ریال عربستان سعودی SAR
|
۸۶۴۵
|
دینار کویت KWD
|
۱۰۶۴۶۹
|
دینار بحرین BHD
|
۸۵۹۹۵
|
ریال قطر QAR
|
۸۹۰۴
|
ریال عمان OMR
|
۸۴۲۰۲
|
یک روپیه هندوستان INR
|
۴۹۸
|
لیر ترکیه TRY
|
۸۸۶۱
|
راند آفریقای جنوبی ZAR
|
۲۴۹۴
|
۱۰۰ دینار عراق IQD۱۰۰
|
۲۷۴۲
|
یوان چین CNY
|
۴۷۰۴
|
رینگیت مالزی MYR
|
۷۳۳۲
|
دلار هنگکنگ HKD
|
۴۱۷۴
|
هزار روپیه اندونزی IDR۱۰۰۰
|
۲۴۳۴
|
هزار وون کره جنوبی KRW۱۰۰۰
|
۲۹۱۰۴
|
یک درام ارمنستان AMD ۱۰۰
|
۶۷۰۰
|
یک منات آذربایجان AZN
|
۱۹۰۲۲
|
یک روبل روسیه RUB
|
۵۶۹
|
یک دلار تایوان TWD
|
۱۰۷۳
|
یک ریونیا اوکراین UAH
|
۱۱۹۵
|
یک هزار روبل بلاروس BYR۱۰۰۰
|
۱۷۲۹۹
|
یکصد بات تایلند THD۱۰۰
|
۹۳۸۵۳
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