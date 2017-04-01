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۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

گمرک ایران اعلام کرد؛

نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی کالاها از ۱۲ تا۱۸فروردین

نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی کالاها از ۱۲ تا۱۸فروردین

نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی انواع کالاها از ۱۲ تا ۱۸ فروردین ماه سال جاری در گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران نرخ پایه انواع ارز جهت دریافت حقوق ورودی انواع کالاها از ۱۲فروردین تا ۱۸ فروردین ماه سال جاری در گمرکات سراسر کشور را اعلام کرد.

تاریخ اعتبار از ۱۳۹۶/۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۱/۱۸ نرخ رسمی ارز

دلار آمریکا USD

۳۲۴۱۸

یورو EUR

۳۵۰۶۰

پوند انگلیس GBP

۴۰۲۳۱

۱۰۰ ین ژاپن JPY۱۰۰

۲۹۱۳۹

فرانک سوئیس CHF

۳۲۶۷۱

دلار کانادا CAD

۲۴۲۰۴

دلار استرالیا AUD

۲۴۷۸۵

کرون نروژ NOK

۳۸۰۵

کرون سوئد SEK

۳۶۷۰

کرون دانمارک DKK

۴۷۱۲

درهم امارات متحده عربی AED

۸۸۲۷

ریال عربستان سعودی SAR

۸۶۴۵

دینار کویت KWD

۱۰۶۴۶۹

دینار بحرین BHD

۸۵۹۹۵

ریال قطر QAR

۸۹۰۴

ریال عمان OMR

۸۴۲۰۲

یک روپیه هندوستان INR

۴۹۸

لیر ترکیه TRY

۸۸۶۱

راند آفریقای جنوبی ZAR

۲۴۹۴

۱۰۰ دینار عراق IQD۱۰۰

۲۷۴۲

یوان چین CNY

۴۷۰۴

رینگیت مالزی MYR

۷۳۳۲

دلار هنگ‌کنگ HKD

۴۱۷۴

هزار روپیه اندونزی IDR۱۰۰۰

۲۴۳۴

هزار وون کره جنوبی KRW۱۰۰۰

۲۹۱۰۴

یک درام ارمنستان AMD ۱۰۰

۶۷۰۰

یک منات آذربایجان  AZN

۱۹۰۲۲

یک روبل روسیه RUB

۵۶۹

یک دلار تایوان TWD

۱۰۷۳

یک ریونیا اوکراین UAH

۱۱۹۵

یک هزار روبل بلاروس BYR۱۰۰۰

۱۷۲۹۹

یکصد بات تایلند THD۱۰۰

۹۳۸۵۳
کد مطلب 3942168

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