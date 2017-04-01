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۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد:

آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی کردستان در روز طبیعت

آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی کردستان در روز طبیعت

سنندج – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی این استان در روز طبیعت در راستای خدمت رسانی به مردم خبر داد.

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان تعطیلات، گفت: با توجه به نیاز مردم آمادگی ویژه ای برای روز طبیعت در مراکز بهداشتی و درمانی کردستان وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت فوریت های پزشکی کردستان، عنوان کرد: ۵۱ پایگاه فوریت‌های پزشکی و دو پایگاه امداد موتوری در روز ۱۳ فروردین آماده امدادرسانی در استان کردستان هستند.

دبیر ستاد سلامت نوروزی استان کردستان با اشاره به آمادگی دیگر مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان در روز طبیعت گفت: ۱۴ بیمارستان‌ دانشگاهی، اورژانس و بخش‌های آنان نیز در آمادگی کامل به سر می برند.

وی با اشاره به نظارت های صورت گرفته در قالب طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: تعداد  ۲ هزار و ۱۷۳ بازدید، ۲۳ اخطاریه، پلمب ۱۲ واحد و ۲۱۶ کارت بهداشت صادر شده، از جمله اقدامات ستاد سلامت نوروزی استان در سال جاری است.

کد مطلب 3942183

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