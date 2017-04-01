آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی کردستان در روز طبیعت

هومن قصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان تعطیلات، گفت: با توجه به نیاز مردم آمادگی ویژه ای برای روز طبیعت در مراکز بهداشتی و درمانی کردستان وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت فوریت های پزشکی کردستان، عنوان کرد: ۵۱ پایگاه فوریت‌های پزشکی و دو پایگاه امداد موتوری در روز ۱۳ فروردین آماده امدادرسانی در استان کردستان هستند.

دبیر ستاد سلامت نوروزی استان کردستان با اشاره به آمادگی دیگر مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان در روز طبیعت گفت: ۱۴ بیمارستان‌ دانشگاهی، اورژانس و بخش‌های آنان نیز در آمادگی کامل به سر می برند.

وی با اشاره به نظارت های صورت گرفته در قالب طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افزود: تعداد ۲ هزار و ۱۷۳ بازدید، ۲۳ اخطاریه، پلمب ۱۲ واحد و ۲۱۶ کارت بهداشت صادر شده، از جمله اقدامات ستاد سلامت نوروزی استان در سال جاری است.